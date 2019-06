Nives putuje sa sestrom: Nešto je bujno u toj državi Danskoj...

Nakon što je odradila samo jednu u nizu ljetnih gaža u Kutini, Nives Celzijus (37) se sa sestrom Mateom Zeljković zaputila 1500 kilometara dalje od Hrvatske.

Foto: Instagram

Naima, sestre su mir od poslovnih obaveza odlučile pronaći u Danskoj, točnije u Kopenhagenu gdje su se, sudeći po društvenim mrežama dobro zabavile.

- Evo lagana šetnjica po Kopenhagenu. Morale smo nabiti cvike da nam se ne vide ti podočnjaci do sisa, ali evo lijepo je - pričala je Nives svojim obožavateljima dok je sa sestrom šetala ulicama Danske.

Foto: Instagram

Na jednoj od mnogih zajedničkih 'fotki' sestre poziraju u prirodi i izgledaju besprijekorno. Obožavatelji nisu skrivali svoje oduševljenje te su ih obasipali komplimentima. Nives nam je priznala i kako voli ljeto i vrućinu, ali da ju ubija sparina.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- Nema boljeg načina za rashlađivanje od skoka u more, iako znam da to nije baš pametno, ali bar si jednom preko ljeta to priuštim. Imam dobro srce, kaže mi doktorica, pa mogu izdržati taj nagli osjećaj ugode kad skočiš u hladnije more. Osim čokolade, nemam drugih poroka, pa neka ovo, eto, bude jedan, priča nam to spisateljica, pjevačica i glumica.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Iako mnogo žena preferira izležavanje na plaži, Nives nije jedna od njih.

- Kod mene odlazak na plažu zapravo znači odlazak u vodu. Izležavanje na suncu mi je dosadnjikavo i puno mi je draže doma na mojoj terasi, priča Nives i nastavlja:

Foto: Instagram

- Rijetko kad izgorim. Ne ostajem predugo na suncu jer ne volim prženje. Zanimalo nas je li za Celzijus ljeto idealno za zaljubljivanje, što je ona odbacila...

- Nisam ‘ljetni tip’. Zapravo, nikad nisam imala ljetnu avanturu. A kako ljetovanja, osim ako niste s ‘mora’, nikad nisu besplatna, onda je trebalo i zaraditi za kupanje...

POGLEDAJTE VIDEO: