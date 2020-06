Nives rekli da nalikuje Mendes: 'Ženo, što si starija, to si ljepša'

Celzijus se našalila kako zbog te usporedbe prijateljicu voli još i više. Osim njezina komplimenta, što je i bilo za očekivati, Nives su pohvalili i potpuno nepoznati ljudi na njenom profilu na Instagramu

<p>Pjevačica, spisateljica i glumica <strong>Nives Celzijus </strong>(38) u izolaciji je cijelo vrijeme mislila na svoje pratitelje i s njima dijelila zanimljive detalje iz života. Nije ih zaboravila ni otkako su popustile mjere, samo što sada malo manje vremena provodi kući i može si priuštiti izlazak s prijateljima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives u karanteni čistila oko kuće</strong></p><p>Tako se ovih dana pohvalila da je dobila kompliment od svoje najbolje prijateljice <strong>Anamarije</strong>. Nives je pozirala u crno-bijeloj haljini s dubokim dekolteom i valovima u kosi, što je Anamariju podsjetilo na holivudsku glumicu. </p><p>- Ista si Eva Mendes, samo još ljepša - rekla joj je, što je Celzijus izmamilo ogroman smiješak na lice. Našalila se kako je voli još i više otkako joj je to rekla. Osim što je dobila kompliment od prijateljice, od koje se to i očekivalo, Nives su pohvalili i potpuno nepoznati ljudi na njenom profilu na Instagramu. </p><p>- Ženo, što si starija, to si ljepša. Mendes, sakrij se, mi imamo Nives - pisali su jedni, a drugi su se razbacivali ponudama: </p><p>- Za šest mjeseci ću dobiti novi naziv, novu titulu, postati ću stric. A otac kad ti tako odlučiš. </p><p>Nives se na takve, kao ni na razne negativne komentare već dugo ne obazire. Umjesto toga objavi još koju atraktivnu fotografiju na kojoj u prvi plan stavi raskošne atribute ili istakne liniju. </p>