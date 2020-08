Nives se hvali šminkom, fanovi poručili: 'Mi ti vidimo druge oči'

Iako slovi za jednu od najatraktivnijih pjevačica na estradi, Celzijus se ne ustručava pokazati svoje nedostatke. No njezini vjerni obožavatelji uvijek je hvale na račun izgleda, bilo dotjeranu, bilo bez šminke i frizure

<p>Pjevačica <strong>Nives Celzijus</strong> (39) nakon nekoliko mjeseci provedenih u kući u karanteni, jedva je dočekala ljeto. Iako je uživala kod kuće, sada ima priliku 'uskočiti' u minijaturne odjevne kombinacije i pokazati bujne atribute. No nije istina da Celzijus samo odmara. Ona unatoč krizi radi punom parom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Celzijus i Knoll pozirale u istoj pozi</strong></p><p>Na Instagramu se javila s jednog od snimanja. Prepustila se u ruke frizera i vizažista pa se pohvalila frizurom i šminkom. No kao i obično, pažnju su njezinim vjernim pratiteljima privukle grudi. </p><p>- Ove oči nikad ne lažu - napisala je Nives u opis fotografije, a pratitelji su je pitali na koje oči točno misli i da oni podrazumijevaju da je nastojala pokazati duboki dekolte.</p><p>Mnogi joj inače hvale liniju i redovito joj pišu kako unatoč godinama dobro izgleda. A tajna njezine linije je u redovitom vježbanju. Nedavno se pohvalila kako je gipka i napravila špagu.</p><p>Nives je jednom prilikom ispričala kako u mlađim godinama nije voljela vježbati, ali sad se to promijenilo. Zaljubljena je u aktivan i zdrav način života. Često vježba u teretani, a obožava i ples na svili te jogu.</p><p>Iako slovi za jednu od najatraktivnijih pjevačica na estradi, Celzijus se ne ustručava pokazati svoje nedostatke. Nedavno je na jednoj od fotografija istaknula podočnjake, bore, kapilare, madeže i razne nepravilnosti na licu te ih nazvala zastrašujućima.</p><p>U komentarima nije naišla na odobravanje i pratitelji su joj uglavnom govorili da ne govori takve stvari jer je ona njima savršena. </p><p>- Ma nisi ti normalna, pa nama si uvijek lijepa - pisali su.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>