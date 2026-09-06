Nives se mazila sa 'zvijeri' od 195 cm, a Laura zbog filera u guzi ne može spavati na leđima

Tjedan je bio poprilično vruć. Nives Celzijus je za novu pjesmu 'Bestijalno' snimila vruće scene sa 'zvijeri' od 195 centimetara, Laura Prgomet otkrila je muke nakon filera u stražnjici, Sydney Sweeney pokazala je tangice...
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Iako su se mnogi vratili s godišnjih i već zaboravili na odmor, tu je Claudia Rivier da nas podsjeti kako vrućine i dalje traju. Bujna Slavonka, kako su je mnogi prozvali zbog njenih aduta, objavila je fotografije u jednodijelnom badiću koji je otkrio previše.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Iako su se mnogi vratili s godišnjih i već zaboravili na odmor, tu je Claudia Rivier da nas podsjeti kako vrućine i dalje traju. Bujna Slavonka, kako su je mnogi prozvali zbog njenih aduta, objavila je fotografije u jednodijelnom badiću koji je otkrio previše. |
Foto: Instagram/Claudia Rivier
Iako su se mnogi vratili s godišnjih i već zaboravili na odmor, tu je Claudia Rivier da nas podsjeti kako vrućine i dalje traju. Bujna Slavonka, kako su je mnogi prozvali zbog njenih aduta, objavila je fotografije u jednodijelnom badiću koji je otkrio previše.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
A samo nekoliko dana ranije kleknula je na kauč u tangicama i uputila pratiteljima zavodljiv pogled.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Nakon 'Sinkronije' dogodio mi se neki nalet inspiracije i kreativnosti, pa je nastala nekolicina novih autorskih pjesama, kojima se jako radujem. Prva u nizu je 'Bestijalno', kojom najavljujem jedan novi zvuk, drukčiji od svega što sam do sada radila, rekla je Nives Celzijus nakon što je u petak predstavila spot za novu pjesmu 'Bestijalno'.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
U spotu glumi i mladić, opisali su ga kao 'zvijer od 195 centimetara i opasno zgodnim six packom'.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
- David je potpuno zaveo kameru i mislim da će se mnoge žene pozaljubljivati nakon odgledanog spota - rekla je Nives pa dodala:
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
- Nije mu bilo lako... Od polijevanja mlijekom po tijelu, stajanja pod mlazom ledene vode u kasnovečernjim satima, kad smo već, nakon cjelodnevnog snimanja, padali s nogu... Svašta je s nama prošao. A što se ljubavnih scena tiče, bolje se snašao nego neki zreliji muškarci.
| Foto: Video Stills
Aranžman i produkciju pjesme potpisuje Natko Smoljan, a spot je ponovno režirao Nivesin dugogodišnji suradnik Dario Radusin. Snimanje je trajalo čak 14 sati, a nije nedostajalo ni izazovnih scena, od polijevanja hladnim mlijekom do tuširanja ledenom vodom u kasne sate.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
- Nadam se da me neće cenzurirati - dodala je Nives.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Renata Lovrinčević Buljan setom fotografija otkrila je fanovima na društvenim mrežama kako je izgledalo njezino ljeto.
| Foto: Instagram
Pokazala je tako kako je, osim što je uživala u moru, naporno i trenirala.
| Foto: Instagram
A komplimenti su se samo nizali.
| Foto: Instagram
'Ljepotica', 'Blistaš', 'Kakva figura!', hvalili su je pratitelji.
| Foto: Instagram
Sydney Sweeney prošetala je Venecijom s partnerom Scooterom Braunom u prozirnoj svjetlucavoj sivoj haljini ispod koje joj se vidjelo baš sve. No Sydney nije marila za to što joj svi vide bradavice i bujne grudi, a izgleda da to nije smetalo ni njenom dečku.
| Foto: Profimedia
U jednom trenu, dok je pozirala na crvenom tepihu, Sydney je okrenula leđa i pokazala tangice koje je nosila.
| Foto: Profimedia
Glumica zna da je sama sebi najbolja reklama. Njen brend SYRN imao je eksplozivan početak - prva kolekcija rasprodana je u svega nekoliko sati nakon predstavljanja u siječnju. Tijekom godine uslijedile su nove kolekcije i kampanje, a sudeći prema online trgovini, donje rublje nerijetko je rasprodano. Kako i ne bi bilo kad ga reklamira sama Sydney.
| Foto: Instagram
Pri kraju kolovoza krenula je u slavljeničkom tonu, s obzirom na to da 12. rujna slavi 29. rođendan.
| Foto: Instagram
Nerijetko pozira s tortom, a ovog je puta pokazala kako razbija jaja. Nakon toga pokazala je i finalni produkt - slasnu tortu - kojoj nije mogla odoljeti, pa je zarila prst u kremu i kušala je. Prema izrazu na njenom licu dalo se naslutiti da joj je slastica uspjela.
| Foto: Instagram
Nikolina Pišek pokazala je fanovima u kakvoj je haljini otišla na koncert The Weeknda.
| Foto: Instagram
Mala crna haljina duboka dekoltea savršeno joj je pristajala. 'Prelijepa ženo!', pohvalio ju je pratitelj.
| Foto: Instagram
Rihanna je osmislila dvodijelni tigrasti komplet i zavodljivo pozirala u njemu.
| Foto: INSTAGRAM/BADGIRLRIRI
'Ovo je sve', bio je jedan od mnogih komplimenata. Novu kolekciju nazvala je Feline Fantasy, a dvodijelni tigrasti komplet u kojem pozira može se preko interneta kupiti za malo više od 100 eura.
| Foto: INSTAGRAM/BADGIRLRIRI
Laura Prgomet, bivša natjecateljica showa ‘Gospodin Savršeni’, požalila se na muke nakon što je stavila nove filere u stražnjicu.
| Foto: screenshoot/Instagram
Zbog zahvata ne može spavati na leđima pa noći provodi na prsima, a ujutro se, kaže, budi sva natečena.
| Foto: Instagram/Laura Prgomet
Oporavak očito nije nimalo lagan, no bivša kandidatkinja o svemu otvoreno govori i ne skriva kroz što prolazi radi novih standarda ljepote.
| Foto: Instagram/Laura Prgomet
Britanska pjevačica Rita Ora podijelila je fotografije s ljetovanja i ostavila pratitelje bez daha. Sjajni bikini dodatno je naglasio njezinu figuru, a Ora je fotografije iskoristila kako bi sa svojim pratiteljima podijelila djelić ljetne atmosfere.
| Foto: Instagram
Georgina Rodríguez privukla je sve poglede trećeg dana Venecijanskog filmskog festivala. Na crveni tepih stigla je u elegantnoj tamnoplavoj kombinaciji, a strukirani sako s dubokim dekolteom dodatno je naglasila raskošnom svjetlucavom ogrlicom.
| Foto: Yves Herman
Pred okupljenim fotografima nije se držala samo klasičnih poza.
| Foto: Yara Nardi
Okretala se prema objektivima, zabacivala dugu smeđu kosu i samouvjereno odradila svoj mali show na crvenom tepihu.
| Foto: Yara Nardi