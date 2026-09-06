Nives se mazila sa 'zvijeri' od 195 cm, a Laura zbog filera u guzi ne može spavati na leđima

Nakon 'Sinkronije' dogodio mi se neki nalet inspiracije i kreativnosti, pa je nastala nekolicina novih autorskih pjesama, kojima se jako radujem. Prva u nizu je 'Bestijalno', kojom najavljujem jedan novi zvuk, drukčiji od svega što sam do sada radila, rekla je Nives Celzijus nakon što je u petak predstavila spot za novu pjesmu 'Bestijalno'. | Foto: Dominik Brlečić, Privatni album