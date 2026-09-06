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Nives se mazila sa 'zvijeri' od 195 cm, a Laura zbog filera u guzi ne može spavati na leđima

Tjedan je bio poprilično vruć. Nives Celzijus je za novu pjesmu 'Bestijalno' snimila vruće scene sa 'zvijeri' od 195 centimetara, Laura Prgomet otkrila je muke nakon filera u stražnjici, Sydney Sweeney pokazala je tangice...
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Nives se mazila sa 'zvijeri' od 195 cm, a Laura zbog filera u guzi ne može spavati na leđima
Iako su se mnogi vratili s godišnjih i već zaboravili na odmor, tu je Claudia Rivier da nas podsjeti kako vrućine i dalje traju. Bujna Slavonka, kako su je mnogi prozvali zbog njenih aduta, objavila je fotografije u jednodijelnom badiću koji je otkrio previše. | Foto: Instagram/Claudia Rivier
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Iako su se mnogi vratili s godišnjih i već zaboravili na odmor, tu je Claudia Rivier da nas podsjeti kako vrućine i dalje traju. Bujna Slavonka, kako su je mnogi prozvali zbog njenih aduta, objavila je fotografije u jednodijelnom badiću koji je otkrio previše. | Foto: Instagram/Claudia Rivier
Komentari 14

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