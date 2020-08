Nives se okrijepila, a fanovi joj poručili: 'Vidimo tri lubenice'

<p>Pjevačica <strong>Nives Celzijus</strong> (38) ponovno je obradovala svoje vjerne pratitelje na Instagramu i još jednom objavila fotografiju s terase. Pozirala je u kratkom topu kojim je naglasila dekolte i kratkim hlačicama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives i Knoll pozirale u istoj pozi</strong></p><p>Uz to je u ruci držala komad lubenice kojom se osvježila u ovim vrućim danima. </p><p>- Jesi za griz? - upitala je Celzijus u opisu fotografije. </p><p>Pratitelji su joj pisali kako i oni vole lubenicu, a neki su je zadirkivali pa pisali kako ipak ne bi uzeli griz, jer još 'vlada' pandemija korona virusa. Bilo je i onih koji su standardno pisali komentare na račun njezinoga izgleda.</p><p>- Predivna si, ljepotica. Vidim tri lubenice - pisali su joj. Nives nije odgovarala na komentare ispod objavljene fotografije pa nije otkrila s kim će naposljetku podijeliti lubenicu. </p><p>Ovo nije prva fotografija koju je Nives 'okinula' na terasi. Gotovo svaki dan objavi barem jednu pa je dala do znanja kako tamo doista uživa. Uz to, terasu jako često i uređuje kako bi joj bilo što ugodnije. Među prvima je otvorila sezonu sunčanja i kupanja na terasi. Postavila je bazen na napuhavanje, a ima i ležaljku pa često 'uskoči' u kupaći kostim i hvata boju.</p><p>Celzijus obično pozira u minijaturnim kupaćim kostimima ili u donjem rublju, a nedavno je pratitelje iznenadila fotografijom u haljini koju je odjenula za 'izlazak' na terasu. Uz to je iskombinirala ružičaste naušnice i štikle u istoj boji. Kako bi još malo 'začinila' fotografiju bojom, pozirala je s ružičastom lizalicom.</p><p>- Predivna si, Nives. Ti si lijepa bez obzira na godine - pisali su joj njezini obožavatelji.</p><p> </p><p> </p>