<p>Ovo ljeto temperature su bile visoke, a čak i kad bi nas malo rashladila kiša, ponovno bi sve za nekoliko stupnjeva 'podigla' pjevačica <strong>Nives Celzijus</strong> (38) svojim atraktivnim pozama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives i Ivana u istim pozama</strong></p><p>Od jednodijelnih, dvodijelnih preko jednostavnih do fluorescentnih, sve te kupaće kostime servirala nam je naša Nives u ovih nekoliko mjeseci. S obzirom da je i dalje vruće, nema razloga da iz ormara izvadi zimsku odjeću pa i dalje hoda u badićima.</p><p>Dobar dan svima je poželjela uz ritmičnu pjesmu uz koju je mrdala bokovima. S obzirom na to da je nosila jednodijelni kostim koji je više otkrivao nego pokrivao, u jednom joj se trenutku gotovo vidjelo sve, ali Nives je to plesnim pokretima vješto izbjegla.</p><p>Osim toga, slikala se i kako leži na podu i zamolila pratitelje za malu pomoć:</p><p>- Koga bi smjestili pored da se osunča sa mnom? - upitala ih je.</p><p>U komentarima su uslijedili brojni komplimenti na račun njezine zavidne linije, a bilo je i onih koji su komentirali da su baš oni idealni kandidati za odmor pored pjevačice.</p><p>Kolegica <strong>Žanamari Perčić </strong>(38) istaknula je kako je kupaći 'ludilo', a pratitelj joj je rekao kako je ludilo ispod kostima. </p>