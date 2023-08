Nixon iz 1969. ili Lagerfeld iz 2008. godine? Ne, to je Damir Tomljanović iz 'MasterChefa'

Trećinu showa smo snimili, pred nama je još puno iznenađenja, rekao nam je chef i član žirija gastroshowa Nove TV Damir Tomljanović. Na snimanje naslovnice Cafea stigao je u pauzi od snimanja šeste sezone 'MasterChefa' spreman da rekreira legendarne naslovnice časopisa Esquire. Na originalnoj fotografiji iz 1969. pozirao je predsjednik Nixon, a 2008. Karl Lagerfeld.

- Nova sezona, novi ljudi, nove situacije. Kandidati imaju veliku strast za kuhanjem, a vjerujem da se inače ne bi ni prijavili. Iako zna biti i iznenađenja - govori samozatajno Damir, koji nam nije puno toga smio otkriti o novoj sezoni gastroshowa koji stiže na jesen.

No rado je otkrio tko je glavni kod kuće, kako se relaksira s obzirom na to da mu je rokovnik pun obveza do Božića i što je na njegovoj playlisti kao velikom filmofilu.

U tijeku je i snimanje RTL-ova showa 'Život na vagi' u kuriji iz 18. stoljeća. No tamo je sve samo ne bajka jer kandidate 'drila' nova trenerica Mirna Čužić.

U vremeplovu se prisjećamo glazbenoga genija Rajka Dujmića, koji nas je napustio prije tri godine.

