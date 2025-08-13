Nizak udarac za Beckhamove: Najstariji sin Brooklyn nije ih pozvao na obnovu zavjeta...

Brooklyn Beckham i supruga Nicola Peltz početkom kolovoza obnovi su svoje bračne zavjete, ali na ceremoniju nisu pozvali nikoga od Brooklynove obitelji. To je još jedan udarac koji je par zadao Davidu i Victoriji, pa Beckhamovi strahuju kako su zauvijek izgubili svog najstarijeg sina, piše Daily Mail.

Brooklynovi roditelji, braća i sestre, 22-godišnji Romeo, 20-godišnji Cruz i 14-godišnja Harper, navodno su saznali za obnovu zavjeta tek nakon što su o tome pročitali na jednoj američkoj web stranici.

Foto: KGC-138/starmaxinc.com

Davidov i Victorijin najstariji sin sve se više udaljava od obitelji otkako je propustio očev 50. rođendan, a sada se obitelj boji da je to posljednji udarac za obitelj.

Podsjetimo, Brooklyn i supruga Nicola Peltz prvi put su se vjenčali 2022. godine, a sada su, 2. kolovoza obnovili zavjete pred obitelji mladenke, dok klan Beckham nije bio ni na vidiku.

Nicola je za veliki dan nosila vintage vjenčanicu svoje 70-godišnje majke iz 1985., dok je njezin otac Nelson predvodio samu ceremoniju.

Foto: Ik Aldama

- Bilo je prekrasno. Samo smo željeli stvarno lijepo iskustvo i slatku uspomenu - rekao je Brooklyn za magazin People.

- Iskreno, mogao bih obnavljati svoje zavjete s njom svaki dan. Mislim da je najvažnija stvar koju netko može učiniti pronaći osobu s kojom će provesti ostatak života. To vas definitivno oblikuje kao osobu - naglasio je Brooklyn koji je tetovirao zavjete s vjenčanja iz 2022. godine.

Brooklyn i Nicola prvi su put počeli hodati u listopadu 2019., svoju su vezu objavili početkom 2020. godine, a sedam mjeseci kasnije par se zaručio.