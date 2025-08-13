Obavijesti

Show

Komentari 0
RASPAD OBITELJI

Nizak udarac za Beckhamove: Najstariji sin Brooklyn nije ih pozvao na obnovu zavjeta...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nizak udarac za Beckhamove: Najstariji sin Brooklyn nije ih pozvao na obnovu zavjeta...
3
Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Davidov i Victorijin najstariji sin sve se više udaljava od obitelji otkako je propustio očev 50. rođendan, a sada se obitelj boji da je nepozivanje na ceremoniju obnove zavjeta sa suprugom bila kap koja je prelila čašu

Brooklyn Beckham i supruga Nicola Peltz početkom kolovoza obnovi su svoje bračne zavjete, ali na ceremoniju nisu pozvali nikoga od Brooklynove obitelji. To je još jedan udarac koji je par zadao Davidu i Victoriji, pa Beckhamovi strahuju kako su zauvijek izgubili svog najstarijeg sina, piše Daily Mail.

SUPRUGA GA ČUVA Sin Davida i Victorije Beckham završio u bolnici: 'Dobro sam!'
Sin Davida i Victorije Beckham završio u bolnici: 'Dobro sam!'

Brooklynovi roditelji, braća i sestre, 22-godišnji Romeo, 20-godišnji Cruz i 14-godišnja Harper, navodno su saznali za obnovu zavjeta tek nakon što su o tome pročitali na jednoj američkoj web stranici.

GQ Men of the Year Awards 2019 - London
Foto: KGC-138/starmaxinc.com

Davidov i Victorijin najstariji sin sve se više udaljava od obitelji otkako je propustio očev 50. rođendan, a sada se obitelj boji da je to posljednji udarac za obitelj.

Podsjetimo, Brooklyn i supruga Nicola Peltz prvi put su se vjenčali 2022. godine, a sada su, 2. kolovoza obnovili zavjete pred obitelji mladenke, dok klan Beckham nije bio ni na vidiku.

Nicola je za veliki dan nosila vintage vjenčanicu svoje 70-godišnje majke iz 1985., dok je njezin otac Nelson predvodio samu ceremoniju.

Brooklyn Beckham and Nicola Peltz attends BALMAIN Spring/Summer 2025 Runway during Paris Fashion Week on September 2024 - Paris, France, 25/09/2024
Foto: Ik Aldama

- Bilo je prekrasno. Samo smo željeli stvarno lijepo iskustvo i slatku uspomenu - rekao je Brooklyn za magazin People.

NAPETI ODNOSI Nova drama u obitelji Beckham! Brooklyn razljutio roditelje, za sve krive snahu: Stvara sukobe
Nova drama u obitelji Beckham! Brooklyn razljutio roditelje, za sve krive snahu: Stvara sukobe

- Iskreno, mogao bih obnavljati svoje zavjete s njom svaki dan. Mislim da je najvažnija stvar koju netko može učiniti pronaći osobu s kojom će provesti ostatak života. To vas definitivno oblikuje kao osobu - naglasio je Brooklyn koji je tetovirao zavjete s vjenčanja iz 2022. godine.

Brooklyn i Nicola prvi su put počeli hodati u listopadu 2019., svoju su vezu objavili početkom 2020. godine, a sedam mjeseci kasnije par se zaručio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...
OD PRIŠTIĆA DO MIŠIĆA

Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...

U školi su ga zadirkivali, bio je poznat po prištićima i krivim zubima, a onda je postao nogometna legenda. Njegovi mišići bili su slaba točka za brojne žene, a on se sada zaručio za seksi Georginu Rodriguez...
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Uskoro se na male ekrane vraća 'Život na vagi' te će gledatelji ubrzo moći upoznati kandidate devete sezone. Do tada, prisjetili smo se rekordera i najvećih transformacija
Maja se oglasila oko nezgode u Tkonu: 'Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu na košulji!'
PUKNUO JOJ JE KOSTIM

Maja se oglasila oko nezgode u Tkonu: 'Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu na košulji!'

Kako nam je ispričala čitateljica, Maja Šuput je nakon nezgode na pozornici zatražila iz publike majicu. Javio se jedan gospodin, dao joj svoju košulju, a ona ga je pitala što želi zauzvrat...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025