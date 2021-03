Splitski glazbenik Luka Nižetić (37) u suradnji s Chord Company ovih dana ponudio je novi aranžmanski doživljaj svog aktualnog singla. Nakon četiri mjeseca i premijernog predstavljanja pjesme 'Ka more je život', koja do danas bilježi blizu 600 tisuća pregleda na YouTube-u, Luka je odlučio napraviti i njenu klapsku verziju.

- Drago mi je što pjesma 'Ka more je život' još uvijek super kotira u radijskom eteru, gdje je i dalje među top 40 najvrćenijih singlova. No, u razgovoru s aranžerom i producentom Markom Mihaljevićem nekako mi se otvorila ideja da snimim verziju u kojoj bi dominiralo višeglasje uz minimalnu instrumentalnu intervenciju. Chord Company, skupina koju čine devet mladih, ali vrlo iskusnih i talentiranih glazbenika koji iza sebe imaju već nekoliko originalnih vokalnih obrada prihvatili su moj poziv i uveliko pridonijeli novom doživljaju pjesme - rekao je pa nastavio:

- Snimanje je prošlo u vrlo ležernoj atmosferi, a kad sam dobio final snimke zaključio sam da definitivno ova verzija mora imati i svoj popratni video uradak. Inače nikada do sada nisam pribjegavao snimanju obrada svojih pjesama, no 'Ka more je život' je nekako posebna i meni drugačija pjesma od svega do sada što sam snimio tako da se ova intervencija s novim aranžmanom nekako prirodno nametnula.

Grupu Chord Company čine glazbenici Lobel Barun, Josip Švagelj, Ante Nobilo, Ivan Zaradić, Goran Zorić, Juraj Guić, Teo Nikolac, David Ropac i Tomislav Mihaljević, rodom iz raznih dijelova Hrvatske, od Neretvanskog kraja, Ploča, otoka Korčule, Imotske zagore, Primorja i Zagreba.

Svi su prvenstveno dobri prijatelji koji provode puno zajedničkog vremena uz pjesmu koja im kako sami kažu ispunjava živote. Upravo iz tog druženja nastala je ideja o osnivanju jednog novog sastava kroz koji dolazi do izražaja njihova pjevačka kreativnost i talent. Video broj koji je sniman na Sljemenu potpisuje Dinko Šimac.

