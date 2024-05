Nižu se brojni komentari na portret kralja Charlesa: 'Kao da je u paklu završio! Ma užasno!'

Kralj Charles je u utorak otkrio svoj prvi službeni portret od krunidbe koja je bila prošlog svibnja. Ulje na platnu umjetnika Jonathana Yeoa prikazuje Charlesa na pozadini živih crvenih nijansi, u odori vojne jedinice Welsh Guards, s leptirom iznad ramena.Yeo je prethodno slikao i kraljevog pokojnog oca princa Phillipa.

- Poput leptira kojeg sam naslikao kako lebdi iznad njegova ramena, ovaj se portret razvio kako se mijenjala uloga subjekta u našem javnom životu - rekao je umjetnik od kojeg su naručili portret još 2020. godine.

No, nisu svi oduševljeni portretom britanskog monarha pa su se tako na društvenim mrežama zaredale brojne kritike.

'Oprostite, ali ovaj portret izgleda kao da je u paklu', jedan je od komentara.

'Izgleda kao da se kupa u krvi', 'Ne želim biti nepristojna, ali ovo je najgori kraljevski portret ikad', 'Kao da ide u pakao', 'Mene je ovaj portret uplašio', pisali su drugi komentatori. Bilo je i onih koje je slika impresionirala te tvrde kako bi umjetnost i trebala šokirati.

'Slika je apsolutno spektakularna, sofisticirana i snažna! Čestitke slikaru', 'Divan portret! Sviđa mi se kako mu je naglašeno lice', 'Jako mi se sviđa, a posebno leptir. Savršeno je uhvatilo njegovu bit', pisali su drugi.