Njegova obitelj zadužila je našu domaću scenu: Matija Dedić danas bi slavio 53. rođendan

Poznati domaći glazbenik Matija Dedić danas bi slavio tek 53. rođendan. Preminuo je u lipnju prošle godine, samo dva mjeseca prije svoje majke, Gabi Novak.

Sin velikana hrvatske glazbe Arsena Dedića i Gabi Novak, Matija je odrastao u glazbenoj atmosferi koja ga je od malih nogu usmjerila prema umjetničkom putu. Diplomirao je jazz na Umjetničkoj akademiji u Grazu 1997. godine, a već 1994. pridružio se Boilers Quartetu. Ubrzo nakon toga osnovao je vlastiti sastav – Matija Dedić Trio – s kojim je oblikovao prepoznatljiv glazbeni izričaj i stekao ugled na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Njegov talent i virtuoznost otvorili su mu vrata suradnje s najznačajnijim hrvatskim i svjetskim jazz i pop glazbenicima: Boškom Petrovićem, Darkom Jurkovićem, Tamarom Obrovac, Gibonnijem, ali i inozemnim velikanima poput Bustera Williamsa, Jeffa Ballarda, Lennyja Whitea, Larryja Grenadiera, Antonija Sancheza i mnogih drugih. Njegovi nastupi vodili su ga diljem Europe, u Brazil i Sjedinjene Američke Države, a 2002. godine bio je finalist prestižnog natjecanja mladih jazz-pijanista na jazz-festivalu u Montreuxu.

Kao autor i interpret, Matija je stvarao djela koja ostaju trajna vrijednost hrvatske i svjetske jazz baštine. Objavio je niz autorskih albuma, među kojima se ističu Octopussy (1998), Solo/Part 1 (2000), Sentiana (2012), Ligherian Rhapsody (2015) i Dedicated (2017). Posebno su zapaženi i njegovi projekti posvećeni interpretacijama drugih autora – Tempera (2004, posvećen djelima Zlatana Stipišića Gibonnija), Kontesa (2010, inspirirana opusom Dore Pejačević) te antologijski album Matija svira Arsena (2015), kojim je sin na dirljiv i umjetnički savršen način odao počast ocu.

Zagreb: Koncert Matije i Lu Dedića povodom 9. godišnjice Arsena Dedića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Njegova je glazba živjela i na kazališnim daskama te u televizijskim projektima, a struka ga je prepoznala brojnim nagradama: bio je višestruki dobitnik nagrada Status, nagrade Hrvatskog društva skladatelja za najboljeg jazz-skladatelja, a tijekom karijere osvojio je čak 38 Porina. Posthumno je dobio i nagradu Porin za životno djelo.



Brojni domaći glazbenici prošle su godine u Šibeniku i Zagrebu pjevali u čast obitelji Dedić, koja je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj sceni.

- Nezamislivo je to da te više nema, da te više neću vidjeti, ali ostat ću jaka jer si se upravo mojoj snazi najviše divio. Uvijek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema; astrologija, numerologija, misterije, teorije zavjere… teme koje smo satima razvlačili u tvojoj kuhinji uz kavu i cigarete. To sam, između ostalog, naslijedila od tebe; sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas - napisala je nakon njegove smrti kći Lu Dedić, koja je i sama glazbenica.

- Hvala ti na svemu, na brizi, nježnosti i dobroti, na životu kojeg si mi omogućio i tokom kojeg si me čuvao kao kap vode na dlanu, svoju kćerku jedinicu. Ispunit ću naše snove i učiniti te ponosnim, kao što si i ti mene učinio najponosnijom na svijetu jer sam odrastanjem shvatila i tvoju profesionalnu veličinu. Kao malo dijete sam te zvala ‘mastore’ (majstore) i eto, zaista si bio neponovljivi majstor u onome što si radio i iza sebe ostavio veliko glazbeno bogatstvo. U ovom nažalost prekratkom periodu kojeg smo proveli zajedno stigli smo i profesionalno surađivati, na čemu sam beskrajno zahvalna prvenstveno zbog toga što znam koliko te to ispunilo. Još jedanput, hvala ti na svemu, a sada odmori, tata moj - istaknula je onda na svom Instagramu.

