Obavijesti

Show

Komentari 0
PRAVDA S OSMIJEHOM

Njegove presude postale su hit na mrežama: Ovo su najdirljiviji trenuci u sudnici Franka Caprija

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 2 min
Njegove presude postale su hit na mrežama: Ovo su najdirljiviji trenuci u sudnici Franka Caprija
2
Foto: YouTube screenshot

Frank Caprio, najljubazniji sudac na svijetu, preminuo je u 89. godini. Njegove presude bile su ispunjene humorom i suosjećanjem, a emisija 'Caught in Providence' osvojila je srca milijuna

Frank Caprio, umirovljeni sudac iz američke savezne države Rhode Island, preminuo je u 89. godini života nakon duge borbe s rakom gušterače. Svijet ga pamti kao 'najljubaznijeg suca na svijetu', a njegov rad obilježen toplinom, razumijevanjem i vjerom u dobrotu ljudi nadahnuo je milijune.

2022 Creative Arts and Lifestyle Daytime Emmy Awards
Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Globalnu popularnost stekao je kroz televizijsku emisiju 'Caught in Providence', koja je prikazivala njegov svakodnevni rad u prekršajnom sudu.

'IT: WELCOME TO DERRY' Zloglasni klaun utjerat će svima strah u kosti ove jeseni: Vraća se Pennywise u jezivoj seriji...
Zloglasni klaun utjerat će svima strah u kosti ove jeseni: Vraća se Pennywise u jezivoj seriji...

Upravo ondje Caprio je osvojio srca publike svojom jedinstvenom kombinacijom profesionalnosti i suosjećanja, kazne je često ublažavao, a ljudima u teškim životnim okolnostima pružao podršku i riječ utjehe. Posebno su se pamtili trenuci kada bi u donošenje odluka uključio djecu, šaljivo im prepuštajući ulogu 'malih sudaca'.

Njegov pristup pravdi, u kojem je empatija bila jednako važna kao i zakon, ostavio je dubok trag u zajednici i šire. U povodu njegove smrti guverner Rhode Islanda odao mu je počast, istaknuvši da je Caprio bio oličenje humanosti i pravde u sudnici.

879865372
Foto: Profimedia

Isječci iz televizijske emisije 'Caught in Providence' i danas su popularni na društvenim mrežama, a jedan od primjera je epizoda 'Pet dana zatvora'.

U ovom dirljivom trenutku sudnica je bila puna smijeha i suosjećanja kada je samohrana majka dovela svoje dijete suočeno sa prekršajem zbog prekoračenja brzine.

Sudac Caprio je dijete upitao koliko bi kazna trebala trajati, a dijete je nevino izjavilo 'pet dana zatvora'. Sudac je potom slučaj potpuno odbacio, a svi prisutni su se nasmijali, a sudac je uz to dijete izrekao da se slučaj odbacuje. 

Još jedan viralni trenutak sa sucem Capriom je njegova reakcija na iskrenost starije žene koja je odmah priznala krivicu, na što je sudac duhovito odgovorio da je on samo imao sreće i smanjio joj je novčanu kaznu.

U epizodi 'The Power of a Smile', studentica je došla na sud kako bi osporila kaznu za parking. Sudac Caprio primijetio je njezin iskreni osmijeh koji je cijelu sudnicu odmah razvedrio.

Impresioniran njezinom vedrinom i iskrenošću, sudac je odlučio u potpunosti odbaciti njezin slučaj, istaknuvši kako se istinski osmijeh ne može glumiti. 

U 'Straight-A Student', mlada žena suočena je s kaznom zbog prolaska kroz crveno svjetlo. Sudac ju je prvo upozorio na prekršaj, ali je brzo doznao da je ona izvrsna učenica s odličnim ocjenama i da radi kao studentica i tutorica.

Caprio joj je šarmantno rekao da je ponosan na njezine akademske uspjehe, ali i 'izazvao' na odgovornost kroz humor govoreći da je dobila dobar rezultat i u 'zdravom razumu' nakon što je ipak prekršila prometna pravila.

Na kraju joj je oprostio kaznu, potičući je da nastavi s dobrim radom i školovanjem.

ANKETA Nezaboravne hrvatske 'trash' serije: Koja je vama najbolja?
Nezaboravne hrvatske 'trash' serije: Koja je vama najbolja?

Epizoda 'World’s Greatest Pizza Delivery Guy' prati susret suca Capria s dostavljačem pizza koji je umjesto kazni često dobivao prometne prekršaje dok je žurio dostaviti pizzu toplu i na vrijeme.

Dostavljač je ispričao sudcu izazove posla, uključujući vožnju kroz crveno svjetlo u hitnosti i financijske poteškoće koje je imao s plaćanjem kazni. Sudac mu je pokazao razumijevanje i suosjećanje za trud i posao koji obavlja, naglašavajući koliko je zahtjevan posao dostave hrane te koliko je važna njegova uloga za zajednicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nekada je osvajala srca farmera u 'Ljubav je na selu', a sada je otkrila svoje atribute u badiću
INES PETRIĆ

Nekada je osvajala srca farmera u 'Ljubav je na selu', a sada je otkrila svoje atribute u badiću

Ines Petrić gledatelji su upoznali 2015. u 'Ljubav je na selu', a od tada je više puta tražila ljubav i mijenjala farmere, od domaćih do onih iz inozemstva. No, sada je pokazala svoju 'vatrenu' figuru u badiću...
FOTO Gabi Novak sada počiva uz Arsena, Matiju i svoju majku na zagrebačkome Mirogoju...
Oproštaj od dame hrvatske glazbe

FOTO Gabi Novak sada počiva uz Arsena, Matiju i svoju majku na zagrebačkome Mirogoju...

Ovih dana obitelj i najbliži u tišini su se oprostili od Gabi Novak, glazbene dive koja nas je napustila 11. kolovoza u 90. godini. Na zagrebačkom Mirogoju sad počiva uz svoje najmilije, supruga Arsena, sina Matiju i majku Elizabetu Reiman
Nina Badrić: Ja sam pokrenula trend mlađih prije 20 godina, Maja i Jelena kaskaju za mnom
LJUBAV NE BIRA

Nina Badrić: Ja sam pokrenula trend mlađih prije 20 godina, Maja i Jelena kaskaju za mnom

Za pjevačicu godine nisu presudne. Bitno joj je da muškarac bude dobar čovjek, prijatelj i netko s kim će se moći smijati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025