Njegove presude postale su hit na mrežama: Ovo su najdirljiviji trenuci u sudnici Franka Caprija

Frank Caprio, umirovljeni sudac iz američke savezne države Rhode Island, preminuo je u 89. godini života nakon duge borbe s rakom gušterače. Svijet ga pamti kao 'najljubaznijeg suca na svijetu', a njegov rad obilježen toplinom, razumijevanjem i vjerom u dobrotu ljudi nadahnuo je milijune.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Globalnu popularnost stekao je kroz televizijsku emisiju 'Caught in Providence', koja je prikazivala njegov svakodnevni rad u prekršajnom sudu.

Upravo ondje Caprio je osvojio srca publike svojom jedinstvenom kombinacijom profesionalnosti i suosjećanja, kazne je često ublažavao, a ljudima u teškim životnim okolnostima pružao podršku i riječ utjehe. Posebno su se pamtili trenuci kada bi u donošenje odluka uključio djecu, šaljivo im prepuštajući ulogu 'malih sudaca'.

Njegov pristup pravdi, u kojem je empatija bila jednako važna kao i zakon, ostavio je dubok trag u zajednici i šire. U povodu njegove smrti guverner Rhode Islanda odao mu je počast, istaknuvši da je Caprio bio oličenje humanosti i pravde u sudnici.

Foto: Profimedia

Isječci iz televizijske emisije 'Caught in Providence' i danas su popularni na društvenim mrežama, a jedan od primjera je epizoda 'Pet dana zatvora'.

U ovom dirljivom trenutku sudnica je bila puna smijeha i suosjećanja kada je samohrana majka dovela svoje dijete suočeno sa prekršajem zbog prekoračenja brzine.

Sudac Caprio je dijete upitao koliko bi kazna trebala trajati, a dijete je nevino izjavilo 'pet dana zatvora'. Sudac je potom slučaj potpuno odbacio, a svi prisutni su se nasmijali, a sudac je uz to dijete izrekao da se slučaj odbacuje.

Još jedan viralni trenutak sa sucem Capriom je njegova reakcija na iskrenost starije žene koja je odmah priznala krivicu, na što je sudac duhovito odgovorio da je on samo imao sreće i smanjio joj je novčanu kaznu.

U epizodi 'The Power of a Smile', studentica je došla na sud kako bi osporila kaznu za parking. Sudac Caprio primijetio je njezin iskreni osmijeh koji je cijelu sudnicu odmah razvedrio.

Impresioniran njezinom vedrinom i iskrenošću, sudac je odlučio u potpunosti odbaciti njezin slučaj, istaknuvši kako se istinski osmijeh ne može glumiti.

U 'Straight-A Student', mlada žena suočena je s kaznom zbog prolaska kroz crveno svjetlo. Sudac ju je prvo upozorio na prekršaj, ali je brzo doznao da je ona izvrsna učenica s odličnim ocjenama i da radi kao studentica i tutorica.

Caprio joj je šarmantno rekao da je ponosan na njezine akademske uspjehe, ali i 'izazvao' na odgovornost kroz humor govoreći da je dobila dobar rezultat i u 'zdravom razumu' nakon što je ipak prekršila prometna pravila.

Na kraju joj je oprostio kaznu, potičući je da nastavi s dobrim radom i školovanjem.

Epizoda 'World’s Greatest Pizza Delivery Guy' prati susret suca Capria s dostavljačem pizza koji je umjesto kazni često dobivao prometne prekršaje dok je žurio dostaviti pizzu toplu i na vrijeme.

Dostavljač je ispričao sudcu izazove posla, uključujući vožnju kroz crveno svjetlo u hitnosti i financijske poteškoće koje je imao s plaćanjem kazni. Sudac mu je pokazao razumijevanje i suosjećanje za trud i posao koji obavlja, naglašavajući koliko je zahtjevan posao dostave hrane te koliko je važna njegova uloga za zajednicu.