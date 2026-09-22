Njegove riječi su rasplakale i ohrabrile tisuće ljudi! Marko Milošević stiže u Zagreb

Poezija ne mora biti zatvorena među koricama knjiga niti namijenjena samo uskom krugu čitatelja. To svojim radom potvrđuje Marko Milošević, jedan od zapaženijih autora suvremene regionalne poezije, koji će se 10. listopada predstaviti zagrebačkoj publici u Kinu SC programom 'Poezija i pjesma života'.

Milošević je prepoznatljivost stekao stihovima koji o velikim životnim pitanjima govore jednostavnim i neposrednim jezikom. Ljubav, obitelj, odrastanje, roditeljstvo, gubitak, prolaznost, unutarnje borbe i snaga potrebna za novi početak samo su neke od tema kojima se vraća u svojim pjesmama. Upravo su razumljivost, izražena emocionalnost i sposobnost da u nekoliko stihova sažme iskustva bliska mnogima omogućile njegovoj poeziji da pronađe put do široke publike.

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Posebno mjesto u Miloševićevu stvaralaštvu zauzimaju pjesme posvećene stvarnim ljudima i događajima koji su obilježili kolektivno sjećanje. Pisao je o Oliveru Dragojeviću, glazbeniku čije su pjesme ostale trajno povezane s emocijama brojnih generacija, ali i o djevojčici Anamariji, žrtvi razornog zagrebačkog potresa. Takvi stihovi otkrivaju suosjećajnu stranu njegova stvaralaštva i potrebu da se poezijom sačuva uspomena na ljude čije su priče duboko dirnule javnost.

- Poezija za mene nikada nije bila projekt ni nešto što se može isplanirati. Pjesma se dogodi, često u samo nekoliko minuta, i tada je najiskrenija. Ne pokušavam je učiniti kompliciranijom nego što jest jer vjerujem da se najveće emocije mogu izraziti vrlo jednostavnim riječima. Kada mi netko kaže da se u stihovima prepoznao, da su mu pomogli ili izgovorili nešto što sam nije znao reći, znam da je pjesma pronašla svoj pravi smisao. Veselim se susretu sa zagrebačkom publikom jer poezija najviše oživi upravo onda kada se izgovori naglas i podijeli s drugima - poručio je Milošević.

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Njegov projekt 'Poezija života' nastao je kao prostor u kojem književnost dobiva i emocionalnu, motivacijsku te gotovo terapeutsku ulogu. Kontinuiranim objavljivanjem i prisutnošću na digitalnim platformama Milošević je okupio zajednicu koja poeziju ne doživljava kao udaljenu i nerazumljivu umjetnost, nego kao dio svakodnevice. Njegov rad tako se kreće između klasične rimovane pjesme, soneta, kratke proze i suvremenih formi prilagođenih digitalnom okruženju.

Iako su mu društvene mreže, na kojima ima više od 200.000 pratitelja, omogućile da svoje stihove približi velikom broju ljudi, Milošević posebno ističe važnost živog susreta s publikom. Vjeruje da se tijekom govorenja poezije između autora i slušatelja stvara gotovo neobjašnjiva povezanost - trenutak u kojem riječi prestaju pripadati samo onome tko ih je napisao i postaju dio iskustva svakoga tko ih sluša.

Upravo će takav susret donijeti program 'Poezija i pjesma života' 10. listopada u Kinu SC. Bit će to večer stihova, emocija i priča u kojima će publika moći prepoznati vlastite ljubavi, gubitke, uspomene i nade te još jednom potvrditi da poezija i u suvremenom, ubrzanom svijetu može pronaći svoje mjesto, a ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio.