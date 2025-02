Njen izraz lica viralni je hit! Evo kako ova curica danas izgleda...

Na internetu često dolazi do iznimne popularnosti fotografije koja se brzo proširi internetom, a prenosi neku šalu ili referencu koja je prepoznatljiva među ljudima. To se dogodilo i s fotkom 'neimpresioniranog todlera' koja je postala viralna i tako osigurala svoje mjesto u internetskoj povijesti.

Foto: Instagram

Fotografija je objavljena prije 12 godina, a djevojka s nje je Chloe Clem, iako bi ju danas rijetko tko mogao prepoznati.

Nedavno je njezina majka Katie za People ispričala kako je uopće njezina, tada dvogodišnja kćer, postala popularna. Fotografija je zapravo 'screenshot' snimke koju je Katie objavila na njihovom obiteljskom YouTube kanalu. Snimala je reakciju Chloe i njezine sestre Lily na veliku vijest - idu u Disneyland!

Šokirana Lily briznula je u plač sreće, a izraz lica njezine mlađe sestre Chloe je oduševio i nasmijao mnoge te nije trebalo dugo da postane internetski fenomen.

Foto: Instagram

Obitelj je imala vlasništvo nad izvornom fotografijom, pa su uspjeli unovčiti njezinu komercijalnu upotrebu. Majka Katie i njezin suprug David primili su sponzorstva i sklopili ugovore s korporativnim divovima poput Google Pixela, a 2021. su prodali fotografiju za oko 74.000 dolara.

U tom su razdoblju bili u lošem financijskom stanju te su odlučili iskoristiti situaciju za unaprjeđenje svog života. Majka je rekla da im je taj novac pomogao preživjeti desetljeće. Novcem su uredili stan, platili sve račune, kupili auto, a odlučili su i dio novaca odvojiti za školovanje Chloe i njeno buduće vjenčanje kada odraste.

- Gledam unatrag i pitam se: Kako? Ne vjerujem u Boga. Nisam religiozna, ali mislim da je to bila božanska intervencija zato što nam je došao u vrlo ranjivim trenucima našeg života - rekla je majka djevojčice.

Foto: Instagram

Chloe se također često osvrće na svoju internetsku popularnost, a pogotovo na njena putovanja u Brazil koje joj je omogućio i platio Google kako bi mogla posjetiti svoju veliku fan bazu.

- Bilo je suludo. Imala je jumbo plakate po cijelom São Paulu - izjavila je njena majka.

Iako majka kaže kako je Chloeina slava bila iznenadna i dobronamjerna, priznaje kako se često osjeća loše jer joj djeca nikada nisu dala 'pristanak' za njihovo uključivanje u video te njihovo objavljivanje na internet.

Foto: Instagram

Međutim, majka ipak je postavila neke granice, jer kada je Disney ponudio Lily, starijoj sestri, TV emisiju, Katie je odmah odbila priliku jer je iz tuđih iskustva vidjela kako slava negativno utječe na djecu dok odrastaju.

- Jednostavno sam znala da to nije smjer koji sam željela za svoju djecu. A onda sam kroz osobna iskustva bila zahvalna što sam poslušala svoj instinkt i nisam išla tim putem - objasnila je majka te dodala kako se puno promijenila od tada, a danas se pobrine da njena djeca uistinu žele sudjelovati u bilo kojem sadržaju društvenih medija koji objave.

Foto: Instagram

Chloe se na situaciju uvijek osvrće s ponosom, a na snimke koje su objavljivali njeni roditelji, gleda kao arhivu svog djetinjstva.

- U društvenoj igri 'What Do You Meme' nalazi se moja fotka što je stvarno kul, a ja bih je uvijek nosila sa sobom da je pokažem ljudima - rekla je Chloe za People.