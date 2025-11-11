Nježni trenuci: Nives Celzijus je otkrila s kim se 'mazi' navečer

Pjevačica Nives Celzijus (43) s pratiteljima na društvenim mrežama redovito dijeli zgode iz svog života, a tako je na Instagram storyju sinoć pokazala svog kućnog ljubimca.

Foto: Instagram

- U dobrom društvu - napisala je na emotivnoj snimci na kojoj ljubi mačka.

Ovo nije prvi put da je Nives otkrila da ima kućnog ljubimca. Lani je pokazala kako ponekad ratuje s dlakama svoje mace te je spremno uzela usisavač pa ih se rješavala. Snimkom je nasmijala pratitelje jer je otkrila i kako njena sreća nije dugo trajala.

Foto: Instagram

- Čim sam usisala, gospon se odmah uvalio. Iako danima nije ležao ovdje. Bez obzira što sam mu pokraj stavila jastuke na kojima može bezbrižno ležati, on je odlučio ipak ovdje. Samo na svježe usisano. Je li tako ljubavi - govorila je Nives mačku.

Zagreb: Nives Celzijus u studiju 24sata | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Inače, Nives je ljubiteljica mačaka, iako je alergična na njih. Lani je ispričala kako ih ima dvije, ali da bi ih rado imala još.