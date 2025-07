Njihovoj ljubavnoj drami nema kraja! Ivo iz 'Ljubav je na selu': Vesna me prevarila, ne želim ju

Kad se kamere ugase, neke ljubavne priče tek tad postaju pravi reality show. Tako je i s Ivom Obrezom i Vesnom Vuković iz RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Njihova veza, zaruke i zajednički život u Puli već su prošli kroz različite faze, a Ivo je, čini se, odlučio staviti točku na cijelu priču.

- Između mene i Vesne nema više ništa! Ne želim čuti ništa o njoj niti želim da išta govori o osobama bliskim meni. Ne želim imati više ništa s njom - rekao je za RTL.hr.

Ispričao je kako su se 7. lipnja iz Pule preselili u Čakovec te su bili zajedno dok 18. lipnja nije morao ići na rehabilitaciju u Krapinske Toplice. Istaknuo je da je manje bitno to što je od tamo odlučio otići u Pulu bez da se javi Vesni.

- Iznevjerila me je u svakom smislu, bila mi je nevjerna. Prevarila me iako tvrdi da nije bila s nikim. Imam dokaze - dodao je Ivo.

Vesna je nedavno otkrila da su se vidjeli u Zagrebu, zajedno otišli u Čakovec i puno pričali.

- Do dolaska imao je 300 izgovora, kao i obično. Našli smo se u Zagrebu gdje je došao autobusom, otišli smo u Čakovec, puno smo razgovarali. U kontaktu smo non-stop, odlučili smo malo neko vrijeme biti ovako razdvojeni, ali opet u kontaktu. On, naravno, želi da se vratim u Pulu, pošto on kao ne može nigdje biti osim tamo. Smiješno, naravno, njegovi izgovori stalno - rekla je za RTL.hr te dodala kako zasad svatko ide svojim putem.

- Oprostili smo jedno drugome učinjeno, ali to ne znači da ne možemo opet nastaviti zajedno što je on sam potvrdio da bi želio. On mora shvatiti da mu je žena sa kojom je na prvom mjestu i da se mora ponašati onda sukladno godinama, i da ima pored sebe nekoga, a ne da bude pod utjecajom drugih i radi neke greške - istaknula je Vesna pa nastavila:

- Ponovno će brzo doći u Čakovec, a nadam se da će mu ova odvojenost možda dati odgovor na njegove greške. Nije loš kao osoba u duši, ali ima manu koje se mora riješiti jer ne možeš imati nekoga i ponašati se kao slobodan... Nadam se da ćemo opet uskoro nastaviti zajedno.. Riječi 'Volim te' lijepo zvuče, ali djelima se dokazuje ljubav.

Zaruke su, podsjetimo, bile ozbiljne. Vesna se još u prosincu preselila u Pulu kako bi živjela s Ivom, a u travnju je otkrila da ju je i zaprosio. Sve je izgledalo kao početak zajedničkog života, govorilo se čak i o vjenčanju, možda već ove godine.

No Vesna je početkom srpnja za otkrila da više nisu zajedno.

- Našla sam ovdje stan, došli smo, deset dana je bio super i kako je otišao tamo u Krapinske Toplice, skroz me u svemu ignorirao. I onda me ostavio bez riječi - ispričala je za RTL.hr.

A onda se oglasio i Ivo.

- Meni je jako teško. Od prvog mjeseca sam na bolovanju, sad sam ga zatvorio. Preselio sam se u Čakovec, ali nisam bio za to. U Puli imam siguran posao, prijatelje koje znam više od 45 godina, imam obitelj. Sve je to razlog zašto bih volio da smo ostali u Puli - rekao je za RTL.hr pa nastavio:

- Ne bih volio da je kraj, teško je to baciti u vjetar. Htio bih da mi se vrati u Puli. U kontaktu smo iako smo prekinuli. Planiram otići kod nje, ali da se vrati za stalno u Pulu. Ja sam spreman prijeći preko svega. Htio bih da ona malo bolje promisli, da prijeđe preko svih problema. Volio bih da ona traži oprost za sve što je napravila.

