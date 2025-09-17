Obavijesti

KUHAT ĆE U 'VEČERI ZA 5'

Nogometašica iz Sesvetskog Kraljevca večeras mijenja teren za kuhinju: 'Bit ću jako dobra'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: RTL

Mislim da ću lijepo ugostiti cure, da će biti dobra atmosfera i da će sve biti onako kako se i mi inače družimo u privatnom životu, najavljuje Antea Džaja

Antea Džaja, učenica srednje ekonomske škole, kuhat će za Ivanu, Dinu, Anu i Doroteu u mjestu Lupoglav u Zagrebačkoj županiji treći dan ovotjedne 'Večere za 5'. 17-godišnja vezna igračica NK Sesvetski Kraljevec nogomet igra šest godina te je tako i upoznala ostale kandidatkinje.

VEČERA ZA 5 Nogometašica Ana oduševila večerom i osvojila maksimalni broj bodova: 'Sve je bilo top!'
Nogometašica Ana oduševila večerom i osvojila maksimalni broj bodova: 'Sve je bilo top!'

Večerašnja domaćica živi u Sesvetskom Kraljevcu s mamom sestrom i bratom, a kuhat će u kući svoje bake, kod koje rado provodi svoje vrijeme.

- Za sebe bih rekla da sam jako tvrdoglava, ponekad lijena, a neke od vrlina su to što sam uvijek vedra nasmijana, volim pomagati ljudima dižem atmosferu u ekipi - kaže Antea, koja trenira četiri ili pet puta tjedno, a često se druži s prijateljima kad nema trening, ide van ili joj prijatelji dođu doma u posjetu, a obožava igrati i stolni tenis.

Foto: RTL

- Mislim da ću biti jako dobra domaćica, da ću lijepo ugostiti cure, da će biti dobra atmosfera i da će sve biti onako kako se i mi inače družimo u privatnom životu - najavljuje Antea, a Ana će se složiti i reći: 'Jako nas dobro poznaje tako da mislim da će napraviti dobru atmosferu.'

Foto: RTL

Svoju večeru pripremit će sa šunkom, graškom, mrkvom, njokima, vrhnjem za kuhanje, sladoledom od vanilije i tamnom čokoladom:

- Vrhnje obožavam, koristim ga skoro za svako jelo - zadovoljno će komentirati inače izbirljiva Dorotea, a Dina se s njom neće slagati: 'Prestrašno, vrhnje za kuhanje je u mojoj kući zabranjeno!'

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Foto: RTL

