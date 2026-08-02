Nolan zbog svoje 'Odiseje' nije spavao: Evo kroz što su sve morali proći glumci na setu

Bez sumnje, ljeto 2026. u znaku je "Odiseje". Kamo god se okrenuli, koju god društvenu mrežu otvorili, malo je vjerojatno da ne znate da je u kinima posljednji film Christophera Nolana. Vrhunska glumačka postava, legendarni redatelj i ogroman budžet samo su neke od vijesti koje pune medije posljednjih tjedana.



- 'Odiseja' je velika priča i zbog toga je i tako privlačna. Nije jedna priča. Uspijeva obuhvatiti brojne druge žanrove - komentirao je 55-godišnji Nolan u dokumentarnom filmu "Odiseja: Iza kulisa", dostupnom na platformi Voyo. Slavnom redatelju ovaj je film bio jedan od onih projekata zbog kojih je mnogo toga morao "kockati", ali sudeći po prvim procjenama zarade na blagajnama kina, trud se isplatio.

Budžet filma je bio vrtoglavih 250 milijuna dolara. Samo u prvom vikendu prikazivanja film je zaradio 240 milijuna dolara, a procjenjuje se da je dosadašnja zarada oko 346 milijuna dolara.

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- Nikad ne postaje lakše raditi filmove jer ih radim za publiku, koja mi čitavo vrijeme i govori što voli. Pogledaju film do kraja, a ja nakon odjavne špice više nemam ništa sakriti. Ne radim filmove koje publika ne razumije - ispričao je Nolan za Guardian. Dodao je kako uvijek prije premijere bude nervozan, no smatra to dijelom svojeg posla.

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- Sumnjam da bih radio ovaj posao da nisam svaki put prije premijere prestravljen. Uvijek izazivam samoga sebe i pokušavam riskirati gdje god je moguće - iskren je bio redatelj. U poslu mu uvelike pomaže supruga Emma Thomas, koja je šefica produkcije, koja je komentirala kako je budžet za "Odiseju" Nolan dobio od studija Universal nakon velikog uspjeha filma "Oppenheimer".

- Ne postoji svemir u kojemu biste mogli tek tako ušetati u studio i tražiti toliko veliki budžet za film temeljen na pjesmi staroj 2400 godina da 'Oppenheimer' nije tako dobro prošao u kinima - komentirala je Thomas. Upravo Nolanova supruga važna je spona slavnog redatelja s glumcima. Nolan ni danas ne posjeduje mobitel, a zvijezda "Odiseje" Matt Damon (55) ispričao je kako je došao do redatelja.



- Emma Thomas me nazvala i pitala jesam li dostupan za telefonski poziv toga dana. Svi znamo da Chris nema mobitel, a ne komunicira ni putem e-maila. Odmah mi je bilo jasno da će me nazvati, a tko je s druge strane linije shvatim i kad vidim broj koji mogu povezati sa studijem Universal. Čak ni on sam ne zna s kojeg će broja zvati - ispričao je Damon za People.

- Prošlo je šest mjeseci otkako je s 'Oppenheimerom' osvojio svijet, a razgovarali smo 15 minuta kad me nazvao. Mislio sam da ćemo komentirati neke stvari, no onda je rekao da se vraća na posao - dodao je Damon. Uz Matta Damona, zvjezdanu postavu "Odiseje" čine Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o i Elliot Page. Nolan je sam priznao da mu Matt Damon i Anne Hathaway nisu prvi pali na pamet dok je stvarao likove Odiseja i Penelope.

Foto: Pixsell/IPA



- Tijekom godina sam shvatio da nije dobro imati na umu određenoga glumca ili glumicu dok scenarij tek nastaje. Jer podsvjesno ih gledaš kroz prizmu filmova u kojima su bili ranije i onda scenarij ide u nekom drugom smjeru od onoga kakav treba biti. Kad sam završio scenarij, pomislio sam što Matt radi ovih dana te da bih se mogao javiti Anne. Taj trenutak mi je nerijetko najzabavniji dio stvaranja filma - istaknuo je Nolan.

Foto: The Hollywood Archive/Pixsell



- Nitko od glumačke postave nije htio razočarati Chrisa. Svi smo se primili posla i dali sve od sebe, a mislim da je u tome pomoglo to što i inače imamo puno poštovanja jedni prema drugima - komentirala je Hathaway u razgovoru za People. Slavna glumica je uoči snimanja filma nekoliko tjedana provela na sjeveru Kalifornije kako bi naučila tkati. Tijekom priprema svladavala je rad na tkalačkim stanovima izrađenima prema uzoru na antičke, počevši od jednostavnoga početničkog stana pa sve do znatno većeg i složenijeg. Sve je to učinila kako bi što uvjerljivije utjelovila Penelopu i njezino glasovito tkanje u filmu.

Foto: The Hollywood Archive/Pixsell



- Chris mi je rekao da će ovo biti izrazito težak film i rekao sam mu da sam svjestan toga. Ponovio je istu rečenicu, a onda sam shvatio da me čeka ozbiljan posao - ispričao je Damon. Za potrebe snimanja pustio je bradu na Nolanov zahtjev.

- Redatelj je to istaknuo zbog toga što smo brojne scene snimali u moru i na jakome vjetru te nije htio riskirati niti jedan detalj. Bio mi je to velik izazov jer nikad dotad u životu nisam pustio bradu kao za 'Odiseju'. Svi glumci i članovi produkcije napravili su veliki posao i Nolan ni u jednom trenutku nije posegnuo za umjetnom inteligencijom - rekao je Damon te dodao: "Glumci koji su utjelovili članove Odisejeve posade morali su naučiti stvarno veslati i upravljati jedrilicom. Tijekom priprema iz prve su ruke iskusili koliko je pokretanje broda na otvorenome moru isključivo snagom vlastitih mišića naporan posao. Također su saznali da neoprezno spuštanje velikog vesla u more pri većoj brzini može dovesti do ozbiljnih ozljeda, poput slomljenih rebara, pa čak i izbaciti veslača iz broda".



Talijansko Ministarstvo kulture odobrilo je snimanje u dvorcu Santa Caterina te dopustilo podizanje privremenih vanjskih kulisa kako bi se dočarala veličina Odisejeve palače na Itaci. Međutim, odbilo je zahtjev za izgradnju pristupne ceste do lokacije na vrhu brda. Izvršni producent Thomas Hayslip zato je dao izgraditi uspinjaču i organizirao manju flotu helikoptera za prijevoz opreme i potrepština do vrha. Unatoč tome, većina glumačke i filmske ekipe, uključujući Christophera Nolana i Emmu Thomas, svakoga se dana tijekom trotjednog snimanja pješice uspinjala strmom stazom do lokacije. Osim u Italiji, "Odiseju" su snimali u Maroku, Grčkoj, Islandu, Škotskoj i Zapadnoj Sahari. Prizore podzemnog svijeta snimali su na Islandu u lipnju, tokom svjetlosti ponoćnog sunca koja traje gotovo cijeli dan, na pustim krajolicima izloženima vjetru i kiši. Nolan je namjerno odabrao Island kao prikaz Hada jer je njegov hladan i zabačen krajolik djelovao kao potpuna suprotnost Odisejevu mediteranskom zavičaju.

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Tim od 500 ljudi za potrebe filma je izradio oko 5300 kostima. Kostimografski tim istraživao je kako se materijali troše u pomorskim uvjetima. Proučavali su utjecaj morske soli na broncu, način na koji se lanena tkanina raspada nakon godina nošenja, kako mediteransko sunce postupno blijedi boje te kako se na oklopu tijekom ratovanja gomilaju tragovi popravaka. Budući da Odisejevo višegodišnje putovanje čini okosnicu priče, autentično starenje materijala postalo je važan dio filmske priče. Kostimografkinja Ellen Mirojnick svjesno je odlučila izbjeći sjajan, zlatni izgled bronce kakav se viđa u filmovima. Umjesto toga, svaki je komad oklopa ručno patiniran kemijskim postupcima te namjerno izložen stvarnom habanju i udarcima kako bi dobio oksidiran izgled metala obilježenog vremenskim prilikama, znojem i tragovima bitaka.

Foto: The Hollywood Archive/Pixsell



Nolan je želio da film ima prepoznatljivu glazbenu podlogu bez klasičnog orkestra. Zato je skladatelj Ludwig Göransson glazbu temeljio na zvuku drevnih grčkih instrumenata, među kojima su brončani gongovi, lira i aulos, starogrčko puhačko glazbalo. Göransson je četiri sata glazbene podloge za film skladao čak devet mjeseci. U Nolanovu filmu ništa nije prepušteno slučaju, upravo je po tome i poznat u svijetu filma.

- Često sam bio budan noću jer bih pomislio da neću uspjeti napraviti sve planirano po scenariju. Na set bih idućeg dana dolazio rastresen, ali spreman. Uvijek sam imao plan kako riješiti svaki problem - istaknuo je Nolan.