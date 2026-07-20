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VELIKI USPJEH

Nolanova 'Odiseja' pomela blagajne i već isplatila budžet

Piše Stela Kovačević,
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Nolanova 'Odiseja' pomela blagajne i već isplatila budžet
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Foto: Isabel Infantes
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Adaptacija Homerovog klasičnog epa zaradila je 124,5 milijuna dolara na američkom i kanadskom tržištu, dok je ostatak svijeta pridonio s dodatnih 139,6 milijuna dolara

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Novi epski spektakl Christophera Nolana, "Odiseja", poharao je svjetske kino blagajne u prvom vikendu prikazivanja, ostvarivši globalni prihod od 264,1 milijun dolara. Ova impresivna brojka nadmašila je produkcijski budžet filma od 250 milijuna dolara te predstavlja najveće globalno otvaranje u karijeri Christophera Nolana.

THE_ODYSSEY-FILM-LMK110-26
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Adaptacija Homerovog klasičnog epa zaradila je 124,5 milijuna dolara na američkom i kanadskom tržištu, dok je ostatak svijeta pridonio s dodatnih 139,6 milijuna dolara. Ukupan iznos predstavlja najveće globalno otvaranje u karijeri Christophera Nolana, čime je s trona svrgnuo svoj hit "Vitez tame: Povratak" (249 milijuna dolara).

NOVI FILM Od danas je u kinima 'Odiseja', film od čak 250 milijuna dolara
Od danas je u kinima 'Odiseja', film od čak 250 milijuna dolara

Film, u kojem glume Matt Damon kao Odisej, Anne Hathaway kao Penelopa i Tom Holland, također je postavio rekord kao najuspješnije otvaranje za film s oznakom R (za starije od 17) u povijesti studija Universal Pictures te najveće live-action otvaranje godine.

THE_ODYSSEY-FILM-LMK110-26
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Visoki ulozi i put do profitabilnosti

Uspjeh "Odiseje" još je značajniji kada se u obzir uzmu golemi troškovi. Produkcija je koštala 250 milijuna dolara, a marketing dodatnih 125 milijuna. To znači da film treba zaraditi najmanje 625 milijuna dolara samo da bi pokrio troškove. S obzirom na to da je već u prvom vikendu prešao četvrtinu puta do granice od milijardu dolara, analitičari predviđaju da će bez problema postati jedan od najprofitabilnijih naslova godine, nastavljajući uspjeh Nolanovog "Oppenheimera".

od crnog pijeska do otvorenog mora Kako je nastala Odiseja? RTL večeras donosi pogled na epski spektakl Christophera Nolana
Kako je nastala Odiseja? RTL večeras donosi pogled na epski spektakl Christophera Nolana
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Velik dio uspjeha leži u Nolanovoj posvećenosti filmskom iskustvu, posebno IMAX formatu. "Odiseja" je prvi dugometražni film u povijesti koji je u potpunosti snimljen IMAX kamerama, što je privuklo filmofile u dvorane s premium formatima. Prema podacima, projekcije na IMAX platnima činile su čak 23,8 posto zarade u Sjevernoj Americi, a potražnja za ulaznicama za rijetke 70-milimetarske projekcije bila je tolika da su se karte rasprodale godinu dana unaprijed, što je neka kina natjeralo na uvođenje dodatnih termina u ranim jutarnjim satima.

*uz korištenje AI-ja

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