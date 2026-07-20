Nolanova 'Odiseja' pomela blagajne i već isplatila budžet

Novi epski spektakl Christophera Nolana, "Odiseja", poharao je svjetske kino blagajne u prvom vikendu prikazivanja, ostvarivši globalni prihod od 264,1 milijun dolara. Ova impresivna brojka nadmašila je produkcijski budžet filma od 250 milijuna dolara te predstavlja najveće globalno otvaranje u karijeri Christophera Nolana.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Adaptacija Homerovog klasičnog epa zaradila je 124,5 milijuna dolara na američkom i kanadskom tržištu, dok je ostatak svijeta pridonio s dodatnih 139,6 milijuna dolara. Ukupan iznos predstavlja najveće globalno otvaranje u karijeri Christophera Nolana, čime je s trona svrgnuo svoj hit "Vitez tame: Povratak" (249 milijuna dolara).

Film, u kojem glume Matt Damon kao Odisej, Anne Hathaway kao Penelopa i Tom Holland, također je postavio rekord kao najuspješnije otvaranje za film s oznakom R (za starije od 17) u povijesti studija Universal Pictures te najveće live-action otvaranje godine.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Visoki ulozi i put do profitabilnosti

Uspjeh "Odiseje" još je značajniji kada se u obzir uzmu golemi troškovi. Produkcija je koštala 250 milijuna dolara, a marketing dodatnih 125 milijuna. To znači da film treba zaraditi najmanje 625 milijuna dolara samo da bi pokrio troškove. S obzirom na to da je već u prvom vikendu prešao četvrtinu puta do granice od milijardu dolara, analitičari predviđaju da će bez problema postati jedan od najprofitabilnijih naslova godine, nastavljajući uspjeh Nolanovog "Oppenheimera".

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Velik dio uspjeha leži u Nolanovoj posvećenosti filmskom iskustvu, posebno IMAX formatu. "Odiseja" je prvi dugometražni film u povijesti koji je u potpunosti snimljen IMAX kamerama, što je privuklo filmofile u dvorane s premium formatima. Prema podacima, projekcije na IMAX platnima činile su čak 23,8 posto zarade u Sjevernoj Americi, a potražnja za ulaznicama za rijetke 70-milimetarske projekcije bila je tolika da su se karte rasprodale godinu dana unaprijed, što je neka kina natjeralo na uvođenje dodatnih termina u ranim jutarnjim satima.

*uz korištenje AI-ja