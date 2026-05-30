Norveška princeza Mette-Marit jedva diše, princ Haakon zbog nje se hitno vratio iz Japana

Norveška kraljevska obitelj prolazi kroz iznimno teško razdoblje. Uz zabrinutost za zdravlje kralja Haralda i kraljice Sonje, u središtu drame je buduća kraljica Mette-Marit. Njezino se stanje značajno pogoršalo, a tešku osobnu situaciju opterećuju i ozbiljne optužbe protiv njezina sina te sjene prošlih kontroverzi.

Haakonova javna ispovijest

Prijestolonasljednik Haakon nedavno je, u rijetkom i emotivnom istupu, otkrio dubinu svoje zabrinutosti za suprugu. Tijekom javnog angažmana u Oslu, novinarima je priznao da se stanje princeze, koja se godinama bori s teškom bolešću pluća, pogoršalo.

- Princeza je ozbiljno bolesna i mislim da joj se stanje u posljednje vrijeme malo pogoršalo. Zato sam zabrinut za njezino zdravlje - rekao je princ, dodavši kako bolest ima svoje faze. Njegove su riječi odjeknule Norveškom. Zabrinutost je tolika da je Haakon bio prisiljen skratiti službeni posjet Japanu kako bi bio uz suprugu. Palača je potvrdila da se vraća dan ranije zbog "zdravstvenog stanja Njezinog Kraljevskog Visočanstva". Princeza Mette-Marit (52) sve više ovisi o pomoći kisika, što je postalo vidljivo i tijekom proslave Dana ustavnosti, kada je viđena s nazalnom kanilom.

Neizlječiva bolest i čekanje na transplantaciju

Princezi Mette-Marit 2018. je dijagnosticirana plućna fibroza, kronična i progresivna bolest koja uzrokuje ožiljke na plućnom tkivu i sve više otežava disanje. Za ovu bolest nema lijeka, a jedina je opcija u kasnijim fazama transplantacija pluća. Iz palače je potvrđeno da su liječnici započeli s pripremama za moguću evaluaciju. Na pitanje hoće li uskoro biti stavljena na listu čekanja, princ Haakon odgovorio je da je to isključivo medicinska odluka.

​- To ovisi o liječnicima, to je medicinsko pitanje. Oni odlučuju kada je pravi trenutak. Ali mislim da joj se stanje u posljednje vrijeme, nažalost, jako pogoršalo - kazao je. Zbog bolesti, princeza je drastično smanjila svoje dužnosti, a nedavni intervju za NRK morao je biti ograničen na 20 minuta jer nije mogla dulje govoriti.

Obiteljske krize i sudska drama

Problemi princeze Mette-Marit događaju se dok se cijela obitelj suočava s nizom izazova. Kralj Harald, najstariji vladajući monarh u Europi, imao je nekoliko zdravstvenih kriza, uključujući ugradnju elektrostimulatora srca. Kraljica Sonja (88) također je smanjila dužnosti zbog fibrilacije atrija.

Ipak, najveći pritisak na princezu, osim vlastite bolesti, predstavlja sudska drama koja uključuje njezina sina iz prethodne veze, Mariusa Borga Høibyja. Njemu 15. lipnja treba biti izrečena presuda zbog niza od 40 kaznenih djela, uključujući četiri optužbe za silovanje, koje on poriče. Tužiteljstvo traži kaznu od sedam godina i sedam mjeseci zatvora. Høiby je iz pritvora zatražio da ostatak do presude provede u kućnom pritvoru u rezidenciji Skaugum, s majkom i očuhom. U žalbi se pozvao i na lošu kvalitetu zraka u zatvoru, tvrdeći da to otežava posjete članu obitelji s plućnom bolešću, aludirajući na majku.

Sjena Jeffreyja Epsteina

Kao da privatne i zdravstvene brige nisu dovoljne, princeza se nedavno ponovno našla pod lupom javnosti. Početkom godine u medije su dospjeli detalji o njezinu prijateljstvu s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. U ožujku se obratila javnosti, izrazivši duboko žaljenje. "Željela bih izraziti svoje najdublje žaljenje zbog prijateljstva s Epsteinom. Važno mi je ispričati se svima koje sam razočarala", stoji u priopćenju palače. Pojasnila je kako Epsteina nikada ne bi upoznala da je znala ozbiljnost njegovih zločina. Princ Haakon stao je u obranu supruge.

​- Bilo joj je stalo da razjasni svoj odnos i kontakt s Epsteinom. Mislim da je to učinila na dobar način - izjavio je. Cijela situacija stvorila je ogroman pritisak na obitelj, što je potaknulo i njihovu kćer, princezu Ingrid Alexandru, da u privatnoj objavi na Instagramu kritizira medijski tretman. Iako privatna, objava je procurila u javnost i pokrenula raspravu o granicama medijskog izvještavanja.

