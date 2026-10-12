Nosila povodac, grudima razbija prozor, gola grli pitona: Ove 18+ scene Sydney se ne zaboravljaju

Glumica Sydney Sweeney svjetsku je popularnost stekla zbog HBO-ove hit serije 'Euforija', u kojoj se njezin lik, Cassie Howard, pojavljuje u eksplicitnim scenama. U jednoj takvoj Sydney na krevetu glumi psića, a sada korzet iz te scene prodaje kao kostim za Noć vještica
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Glumica i poduzetnica sada je objavila kako se poznati pseći kostim koji je nosila kao Cassie u seriji Euforija može kupiti na njenoj web stranici te se koristiti, između ostalog, za Noć vještica.
| Foto: instagram
Glumica i poduzetnica sada je objavila kako se poznati pseći kostim koji je nosila kao Cassie u seriji Euforija može kupiti na njenoj web stranici te se koristiti, između ostalog, za Noć vještica. |
Foto: instagram
Glumica i poduzetnica sada je objavila kako se poznati pseći kostim koji je nosila kao Cassie u seriji Euforija može kupiti na njenoj web stranici te se koristiti, između ostalog, za Noć vještica.
| Foto: instagram
Objavila je selfi snimljen dok na sebi ima pseću opravicu.
| Foto: instagram
Podsjetimo, u prvoj epizodi Euforije gledatelji su je mogli vidjeti odjevenu u kostim za pse.
| Foto: profimedia
Dok sve snima njezina kućna pomoćnica, u sobu ulazi njen suprug Nate, kojeg glumi Jacob Elrodi.
| Foto: screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto PROFIMEDIA
Foto HBO Max
Mnoge je šokirala i scena u kojoj Sydney pozira kao beba. Tu su scenu mnogi kritizirali na društvenim mrežama i pisali da je 'bolesna, vulgarna i uznemirujuća'.
| Foto: screenshot/Youtube
Ni u idućim epizodama Sydney nije ništa manje gola.
| Foto: Profimedia
Cassie pozira za novi sadržaj, a jedan od grafičkih kadrova prikazuje sladoled koji se topi na njezinim golim grudima.
| Foto: screenshot/HBO
Slijedi scena u kojoj na sebi nema ništa osim mokre i prozirne američke zastave
| Foto: screenshot/HBO
Kao i fotografiranje s temom bejzbola, gdje je gotovo potpuno gola, s izuzetkom sićušnih tangi u boji kože.
| Foto: screenshot/HBO
Foto HBO Max
Foto HBO Max
Cassie na ovaj način prikuplja novac kako bi platila vjenčanje s Nateom.
| Foto: HBO Max
U jednoj epizodu Cassie, u očajničkom pokušaju da privuče pažnju popularnog influencera, prvi put u životu uzima kokain, pleše na stolu i ulazi u interakciju s drugim gostima. Vrhunac scene događa se kada Cassie, kako bi impresionirala domaćina, utrljava kokain na svoje genitalije.
| Foto: Profimedia
Možda i najčudnija scena dosad dogodila se dok je Cassie sanjala. U snu se pojavljuje u kompletu s leopardovim uzorkom, a zatim počinje rasti do visine zgrada. Nakon što je prošetala gradom i svojom kosom srušila helikopter, uočava sićušnog muškarca u poslovnoj zgradi kako gleda jedan od njezinih videa. Scena završava tako što mu pokazuje svoje grudi, koje od siline razbijaju prozorsko staklo.
| Foto: HBO
Foto HBO
Foto HBO
Trenutak od kojeg zastaje dah dogodio se u šestoj epizodi treće sezone, nazvanoj "Stand Still and See"
| Foto: HBO
U jednoj od najupečatljivijih sekvenci, Cassie pozira potpuno naga, dok joj tijelo prekriva samo veliki piton.
| Foto: HBO
Foto HBO
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Sydney je nedavno lansirala i svoj brend donjeg rublja, a oduševila je mnoge fanove kada ga je sama odlučila reklamirati.
| Foto: SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto Profimedia
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Profimedia