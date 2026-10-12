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SERIJA EUPHORIA

Nosila povodac, grudima razbija prozor, gola grli pitona: Ove 18+ scene Sydney se ne zaboravljaju

Glumica Sydney Sweeney svjetsku je popularnost stekla zbog HBO-ove hit serije 'Euforija', u kojoj se njezin lik, Cassie Howard, pojavljuje u eksplicitnim scenama. U jednoj takvoj Sydney na krevetu glumi psića, a sada korzet iz te scene prodaje kao kostim za Noć vještica
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Nosila povodac, grudima razbija prozor, gola grli pitona: Ove 18+ scene Sydney se ne zaboravljaju
Glumica i poduzetnica sada je objavila kako se poznati pseći kostim koji je nosila kao Cassie u seriji Euforija može kupiti na njenoj web stranici te se koristiti, između ostalog, za Noć vještica. | Foto: instagram
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Glumica i poduzetnica sada je objavila kako se poznati pseći kostim koji je nosila kao Cassie u seriji Euforija može kupiti na njenoj web stranici te se koristiti, između ostalog, za Noć vještica. | Foto: instagram
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