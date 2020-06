Nositeljima autorskih glazbenih prava stiglo više love nego lani

Vjekoslava i Tonči Huljić autori su Grašine pjesme ‘Voli me’ koja im je donijela najveću zaradu. Iduće godine zarada će pasti zbog manje ponude glazbenih i turističkih događanja

<p>Čak 283.810 glazbenih djela su se u 2019. emitirala više od 16,7 milijuna puta. Za to je autorske naknade primilo 125.908 domaćih i stranih autora i nositelja prava. Najuspješniji domaći autori u 2019. su <strong>Ante Pecotić</strong>, <strong>Branimir Mihaljević</strong>, <strong>Husein Hasanefendić</strong>, <strong>Miro Buljan</strong>,<strong> Miroslav Drljača Rus</strong>, <strong>Neno Belan</strong>, <strong>Predrag Martinjak</strong>, <strong>Tonči Huljić</strong>, <strong>Vjekoslava Huljić</strong> i <strong>Zlatan Stipišić Gibonni</strong>.</p><p>Svaki od njih, neslužbeno doznajemo, dobio je između 300.000 i 700.000 kuna, a najbolji od najboljih navodno su<strong> </strong>Tonči Huljić (58) i Husein Hasanefendić Hus (66). Domaća pjesma koja je njezinim autorima u 2019. donijela najveću zaradu, po službenim podacima HDS ZAMP-a, je „Voli me“ u izvedbi <strong>Petra Graše</strong>. Za nju su autorski zaslužni Vjekoslava i Tonči Huljić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Slijedi „Rekao si“ autora Ante Pecotića u izvedbi <strong>Nine Badrić</strong>, a „Ovaj grad“<strong> Mije Dimšić</strong>, autorskog trojca Dimšić, <strong>Bačić</strong> i<strong> Dimter</strong> na trećem je mjestu najemitiranijih i najkorištenijih. Glazbenim autorima i nositeljima autorskih glazbenih prava za 2019. godinu isplaćeno je ukupno 110,6 milijuna kuna autorskih naknada, odnosno honorari su u odnosu na 2018. porasli za 2,51 posto<br/> što zahvaljuju bogatoj ponudi glazbenih i turističkih događanja. Njih, nažalost, ove godine ne možemo očekivati pa sve strukovne organizacije, kao i autori za sljedeću godinu očekuju znatni pad.</p><p>– Mislim da će za barem deset posto naknade biti manje. Naglašavam, barem. Koliko će padati BDP, toliko će i ZAMP, a mi autori biti ćemo još ispod toga. Želim biti optimist, nadam se da sam u krivu, ali činjenica je da nema koncerata, nema evenata, priredbi… nema ničega – kaže <strong>Miro Buljan</strong>.</p><p>Iako su i autori redom bili u karanteni i mogli su stvarati, pandemija je i na njima ostavila traga.</p><p>– Korona nikome nije donijela dobro. Na takvom dobru nikad ne bih gradio karijeru. Mnoge male radio postaje otpuštale su ljude, nastupa nema…. Autorima je dobro kad je svima dobro, u ovakvim uvjetima ne može se raditi – rekao je Miroslav Drljača Rus.</p><p>Glavni direktor HDS ZAMP-a, <strong>Nenad Marčec</strong>, ističe važnost sustava kolektivne zaštite autorskih prava koji se, pogotovo tijekom aktualne krize, pokazao kao jedini siguran izvor prihoda za brojne kreativce.</p><p>– Nažalost, posljedice otkazivanja glazbenih događanja i zatvaranja hotelskih i ugostiteljskih objekata odrazit će se na naše buduće rezultate i prihode naših članova, pogotovo u drugoj polovici 2020. Služba je to prepoznala na vrijeme, u pripremi je poseban fond pomoći za to razdoblje, kao i aktivnosti kojima bi se bolje monetizirao online sadržaj i tako preusmjerilo iznose na one koji su prave pozornice zamijenili virtualnim – kaže Marčec.</p><p>No statistika kaže drugačije. Po ZAMP-u su članovi Hrvatskog društva skladatelja bili produktivniji nego 2018., pa su tako tijekom 2019. putem svojih online profila na webu ZAMP-a prijavili ukupno 8533 novih djela – u prosjeku 23 nove pjesme dnevno! Rastužuje što ni u 2020., nakon mnogo godina iz vrha najizvođenijih autora, nema <strong>Rajka Dujmića</strong> (65).</p><p>S više od 700 glazbenih uradaka još do nedavno zarađivao je gotovo pola milijuna kuna. No ta su vremena, čini se, iza njega, jer ni lani nije bio među deset najboljih. Osim Novih fosila, čiji je osnivač i s kojima je ostavio najdublji trag, s grupom Riva i pjesmom “Rock me baby” pobijedio je na pjesmi Eurovizije 1989…</p>