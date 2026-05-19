Nova avantura: Maja na partyju bila sama, a evo što radi Šime!

Poznata pjevačica Maja Šuput pojavila se u ponedjeljak navečer na tulumu Story Hall of Fame gdje se u glamuroznom izdanju prošetala po crvenom tepihu. Mnogi su primijetili kako je bila sama, odnosno, kraj nje nije bilo nekadašnji 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, s kojime je često u društvu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

A on je također u ponedjeljak objavio da odlazi u novu avanturu. Na svojim je društvenim mrežama podijelio informacije o humanitarnoj akciji 'Bradata vožnja ekstreme'.

Zagreb: Dolazak poznatih na Story Hall of Fame - Cabaret Edition | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Unutar 365 dana se planira odvoziti 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura donacija za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu za onkološke pacijente - napisao je pa objasnio kako se može donirati na više načina, a da je jedan od njih i izazov 'čelična muda' za koji se može prijaviti uz donaciju, odnosno kotizaciju, i unutar 24 sata odvoziti 1000 kilometara.

Foto: instagram

I upravo se on prijavio za to te je u tu avanturu krenuo već u utorak.

- Ide nas tek nekolicina hrabrih (ludih), pa ako nas kojim slučajem vidite na cesti, slobodno mahnite, mi ćemo se svakako javljati tokom puta - napisao je Šime te dodao: 'Držite mi sutra fige za sriću, jer pameti očito neman'.

U utorak je već objavio i nekoliko fotografija s puta.