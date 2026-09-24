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Nova bombshell ušla je u Love Island Adria! Anja otkriva tko joj je privukao pozornost...

Piše 24sata,
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Nova bombshell ušla je u Love Island Adria! Anja otkriva tko joj je privukao pozornost...
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Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO
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Love Island Adria dobio je novu islanderku! Nova bombshell ušla je u vilu na Tenerifeu i već je privukla veliku pozornost svih islandera

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Anja (27) dolazi iz Velenja u Sloveniji, poduzetnica je i bavi se društvenim mrežama. Direktna je, zabavna i puna energije, a za sebe kaže da može organizirati cijelo putovanje u samo sat vremena. Iako djeluje samouvjereno, vrlo je emotivna i kada nekoga zavoli, daje se u potpunosti. U vezi su joj najvažniji lojalnost, pažnja i dobra komunikacija, a privlače je ambiciozni, spontani i pomalo old-school muškarci koji znaju biti pravi džentlmeni.

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Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

- Pozitivno sam uzbuđena pred ulazak! Poduzetnica sam, imam svoj kozmetički brand i bavim se društvenim mrežama. Dvije godine sam sama, puno sam radila, no sada je vrijeme da i ja pronađem ljubav. Očekujem da ću naći osobu s kojom ću moći napustiti otok. Ljudi često pretpostave da sam puna sebe jer se bavim društvenim mrežama, ali smatram da sam normalna i takva ću i ostati - rekla je Anja te otkrila kako su joj za oko već zapeli Roberto i Valentin.

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Nakon što je skoro dvije godine provela sama, Anja je spremna otvoriti srce za ljubav. Tri godine živjela je na Tenerifeu te obožava putovanja, ples, modu i aktivan životni stil. Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a prevara je za nju nešto preko čeka nikada ne bi mogla prijeći. Dan joj uvijek popravi dobra glazba, a voli biti posvećena i svom poslu. Isto tako, baterije joj pune prijatelji, obitelj i njezin pas.

Foto: RTL

Ne zaljubljuje se lako i treba joj vremena da pusti nekog blizu, no kada to učini - jako se veže. U Love Island ulazi u potrazi za ljubavi, ali priznaje da je privlače i nova iskustva i prilike koje show donosi. Njezin najveći izazov? Navikla je sve raditi sama i teško joj je tražiti pomoć od drugih! Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

Foto: RTL
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