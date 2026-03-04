Obavijesti

Već ga gledamo u ‘Skandal na kraljevski način’

Nova borba za seriju o Andrewu

Foto: Stephen Lock

Netflix, Disney+ i Amazon navodno već razgovaraju o projektima...

Admiral

U Hollywoodu je u tijeku utrka tko će prvi snimiti film o Andrewu, rekao je izvor iz Disneyja za Daily Mail. Priča o vezama bivšega princa s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom i nedavnom uhićenju ponovno je uzdrmala britansku javnost, a sad bi mogla završiti i na malim ekranima. Razmatraju se projekti koji bi se bavili najvećim kraljevskim skandalima, a u središtu bi bio upravo Andrewov pad. Ideja o posebnim epizodama unutar svijeta serije 'Kruna' navodno se već neko vrijeme vrti u produkcijskim krugovima.

- Događaji od prošloga tjedna povijesni su i bez presedana. Već neko vrijeme razgovara se s produkcijskom kućom Left Bank Pictures, koja stoji iza 'Krune', o posebnim epizodama posvećenima kraljevskim dramama. Serija je završila, ali ime će živjeti dalje - rekao je izvor.

Prema istom izvoru, ideja o limitiranoj seriji smještenoj u svijet 'Krune' već je prilično odmakla.

- Razgovaralo se o projektu pod okriljem 'Krune' koji bi pratio sagu princa Andrewa. Ta je priča jednako dramatična, ako ne i dramatičnija od svega što je prikazano u originalnoj seriji, uključujući abdikaciju i smrt princeze Diane - dodao je.

Prince Andrew stripped of military titles
Foto: Stephen Lock

Zanimljivo je da je Peter Morgan, tvorac 'Krune', ranije govorio kako se želi držati podalje od aktualnih događaja. No dok Netflix razmatra nove poteze, konkurencija ne sjedi skrštenih ruku. I drugi streaming servisi vide priliku u dramatizaciji Andrewova strmoglavog pada.

POTRESNI NIZ Epsteinovi dokumenti: Ostavke i uhićenja u Europi, u SAD-u tiho
Za to vrijeme u Hrvatskoj se na HRT-u prikazuje britanska mini serija 'Skandal na kraljevski način'. Trodijelna je to drama koja rekonstruira jedan od najneugodnijih trenutaka u novijoj povijesti britanske monarhije. U fokusu je kontroverzni televizijski intervju koji je princ Andrew dao emisiji 'Newsnight' na BBC-ju 2019. godine.

Ulogu kompromitiranog vojvode tumači Michael Sheen, dok novinarku Emily Maitlis, koja je vodila razgovor, glumi Ruth Wilson. Serija detaljno prikazuje napete pripreme za intervju, ali i trenutak kad se pokušaj kontrole štete pretvara u medijsku katastrofu.

Royals attends Christmas Day Church service
Foto: Joe Giddens/PRESS ASSOCIATION

Intervju je trebao biti prinčev odgovor na optužbe o povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom te na tvrdnje Virginije Giuffre, koja je navodila da ju je Andrew seksualno zlostavljao dok je bila maloljetna. Umjesto smirivanja situacije, princ se samo dublje ukopao. 

