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SLAVNA BIZETOVA OPERA

Nova 'Carmen' u HNK oduševila je zagrebačku publiku u petak

Piše 24sata,
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Nova 'Carmen' u HNK oduševila je zagrebačku publiku u petak
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Foto: Luciano Peritore
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Zanimanje publike za novu produkciju potvrđeno je i velikom potražnjom za ulaznicama, a reprizne izvedbe u listopadu i studenome rasprodane su tjednima prije premijere

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Nova produkcija opere Carmen Georgesa Bizeta premijerno je izvedena u petak, 23. listopada, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje je publika predstavu nagradila ovacijama i dugotrajnim pljeskom. Jedna od najpoznatijih opera svjetskoga repertoara ponovno je na pozornicu donijela priču o slobodi, strasti, ljubomori i tragičnim posljedicama posesivne ljubavi.

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Foto: Luka Antunac/PIXSELL

U režiji Piera Francesca Maestrinija i pod dirigentskim vodstvom Piera Giorgia Morandija, šefa dirigenta zagrebačkog HNK-a, Bizetovo djelo dobilo je novo scensko čitanje koje u središte stavlja neovisnu ženu koja ne pristaje na kompromise kada je riječ o vlastitoj slobodi. Carmen je i gotovo stoljeće i pol nakon nastanka opere lik koji potiče na promišljanje o osobnom izboru, odnosima i granicama između ljubavi i opsesije.

U naslovnoj ulozi nastupila je Sofija Petrović, donoseći lik žene snažna karaktera koja odbija podrediti vlastiti život tuđim očekivanjima. Njezin scenski partner Giorgio Berrugi utjelovio je Don Joséa, vojnika čija se ljubav postupno pretvara u ljubomoru i opsesiju. Njihov odnos čini dramsko središte opere i vodi prema tragičnom raspletu. Darija Auguštan nastupila je kao Micaëla, lik koji utjelovljuje nježnost i odanost, dok je Leon Košavić u ulozi Escamilla donio samouvjerenost i energiju toreadora.

Foto: Luciano Peritore

Glazbeno oblikovanje predstave povjereno je maestru Pieru Giorgiu Morandiju, pod čijim je vodstvom orkestar HNK-a donio bogatstvo Bizetove partiture, od prepoznatljivih melodija poput Habanere do dramatičnih završnih prizora. U cjelini su važnu ulogu imali i ansambl Opere, Zbor HNK-a, Balet HNK-a te dječji zbor Zvjezdice, čiji su nastupi pridonijeli stvaranju živopisnog scenskog svijeta opere.

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Vizualni identitet nove produkcije oblikovali su scenograf Juan Guillermo Nova, kostimografkinja Cristina Aceti, oblikovatelj svjetla Jean Paul Carradori i koreografkinja Matilde Rubio. Njihov je rad, zajedno s izvedbama solista i ansambala, oblikovao scenski okvir u kojem se osobna tragedija glavnih likova odvija pred očima zajednice.

Foto: Luciano Peritore

Zanimanje publike za novu produkciju potvrđeno je i velikom potražnjom za ulaznicama, a reprizne izvedbe u listopadu i studenome rasprodane su tjednima prije premijere.

Premijera Carmen održana je u važnom trenutku za Operu HNK-a u Zagrebu, koja je uvrštena među šest finalista prestižnih nagrada International Opera Awards 2026. u kategoriji najbolje operne kuće, uz operne kuće iz Atlante, Londona, Hamburga, Lyona i Madrida.

Foto: Luciano Peritore

Novom produkcijom jednog od ključnih djela operne literature HNK nastavlja njegovati veliki operni repertoar i razvijati međunarodne umjetničke suradnje, istodobno otvarajući prostor za nova čitanja djela čija pitanja i danas ostaju aktualna. Carmen, žena koja slobodu stavlja iznad svega, i dalje izaziva snažne reakcije i podsjeća na cijenu koju mogu imati ljubav pretvorena u posesivnost i odbijanje prihvaćanja tuđe volj

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