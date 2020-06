Nova drama kod Kardashiana: Kim i Kanye se sve više svađaju, neko vrijeme živjet će odvojeno

<p>Iako se na društvenim mrežama pohvalila cvijećem koje joj je <strong>Kanye West </strong>darovao povodom šeste godišnjice braka, <strong>Kim Kardashian </strong>i njezin suprug nisu u najboljim odnosima. Kako kažu njihovi bliski prijatelji, bračni nesporazumi intenzivirali su se tijekom višemjesečne karantene kad je par morao boraviti zajedno u kući s četvero djece zbog pandemije korona virusa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali Kardashiana u 2019. godini</strong></p><p>Stoga je 39-godišnja reality zvijezda navodno je predložila svom tri godine starijem suprugu da neko vrijeme provedu odvojeno dok ne završe posebne mjere, javlja Daily Mail.</p><p>- Odnos između Kim i Kanyea je trenutačno u krizi jer par obično ne provodi toliko vremena na istom mjestu, budući da oboje imaju mnogo obaveza. Ali Kim ne želi razvod jer brak s Kanyeom u njezinoj se obitelji smatra velikim uspjehom, budući da je od svih Kardashianki jedino ona udana, kažu insajderi.</p><p>Kim i Kanye započeli su vezu 2012. godine nakon što su dugo godina bili prijatelji. Reper je njezin treći suprug. Prvi put udala se za glazbenog producenta Damona Thomasa 2000. godine, kad je imala 19. On je zatražio razvod tri godine kasnije, a ona je tvrdila da ju je fizički i emocionalno zlostavljao, ali i da je na vjenčanju ona bila cijelo vrijeme na ekstaziju.</p><p>Idući put udala se za Krisa Humphriesa, NBA košarkaša iz New Jersey Netsa, ali je brak potrajao samo 72 dana. Vjenčali su se u svibnju 2011. i razveli u listopadu iste godine. Kim je postala glavna tema svih trač-rubrika u cijelom svijetu, pa je sad rekla da više ne bi mogla podnijeti da njezin razvod ima takvu medijsku pompu. </p><p>Kanye i Kim vjenčali su se 24. svibnja 2014. Zajedno slove za jedan od najbogatijih parova u svijetu show-businessa – oko 1,3 milijarde dolara.</p><p>Nedavno se i Kanye West pohvalio novim raskošnim imanjem u Wyomingu koje je kupio za 14.000.000 dolara. Ranč u divljini prostire se na površini od oko 16 četvornih kilometara, a tamo namjerava izgraditi luksuznu kuću, imati stado ovaca i krdo konja.<br/> U Los Angelesu također imaju veliku kuću koju su kupili 2014. godine za 20 milijuna dolara, a u međuvremenu se cijena utrostručila. Kuća ima dva kata i desetke spavaćih soba, kupaonica, a tu je i veliki bazen. Kim se pohvalila televizorom u spavaćoj sobi čija je dijagonala nevjerojatnih 330 cm. Televizor se pritiskom daljinskog smješta u kućište u podu, ili se podiže hidraulikom iz poda.</p><p>Trenutačno Kim i djeca žive u jednom dijelu kuće, dok je Kanye u drugom dijelu kuće i ne susreću se previše. Ona rano ustaje i vježba, a Kanye ima običaj raditi cijelu noć.</p><p>Kim se prijateljima požalila da joj suprug ne pomaže previše oko čuvanja djece i da je trenutačno sva briga na njoj, što teško usklađuje sa svojim obavezama.</p><p>- Ni to nije jedini problem. Kim se požalila da joj Kayne pokušava nametnuti svoje stavove i da je počeo kritizirati njezine poslovne poteze, ali i privatni život, kaže prijatelj slavnog para koji se nada da će brak opstati. </p>