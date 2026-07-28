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RASPRAVA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Nova drama među WAGsicama? Yamalova djevojka tvrdi kako je bolja od Georgine Rodriguez...

Piše Maša Mai Čigir,
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Nova drama među WAGsicama? Yamalova djevojka tvrdi kako je bolja od Georgine Rodriguez...
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Foto: Canva
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Najnoviju raspravu i dramu na društvenim mrežama 'zakuhala' je Inés García i to samo jednim videom od svega par sekundi

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Svjetsko prvenstvo tek je završilo, a na društvenim mrežama vodi se rasprava o najnovijoj drami nastaloj između Inés Garcíe, koja je djevojka osvajača prvenstva Lamine Yamala, i Georgine Rodríguez, zaručnica Cristiana Ronalda

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Foto: Instagram

Sve je krenulo na društvenoj mreži TikTok, gdje je Inés García 'repostala' video obožavatelja kako plešu, a u videu su napisali 'Inés García pobjeđuje Georginu'. Taj potez mlade Inés  izazvao je lavinu komentara i diskusija na društvenim mrežama, pogotovo zato što ona i Yamal nisu dugo u vezi, a i razlika između nje i Georgine je čak 11 godina. 

@martinabellver_ Inés estamos contigo 🇪🇸💪🏼#Viral #outfitinspo #fyp #españa🇪🇸 ♬ LA ROJA BAILA - P.Y.T ( Pretty Young Thing )

Mnogi su na društvenim mrežama stali u obranu Georgine, pogotovo nakon što je Inés, navodno, izjavila kako je ona samo obična djevojka koja se oblači skromno. Iako su je neki nakon toga podržali, mnogi su protumačili kako su te riječi indirektno upućene Georgini koja je poznata po luksuznom načinu života, a i istaknuli su kako su mnogi stvari koje Inés nosi također markirane i luksuzne. 

Foto: Instagram
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Dok su neki zauzeli Georgininu stranu u ovoj raspravi, tvrdeći da Georgina već godinama ima ulogu jedne od najutjecajnijih WAGsica, neki tvrde da Inés pripada novoj generaciji WAGsica i da njeno vrijeme tek dolazi. Iako mlada, Inés na Instagramu ima preko 4 milijuna pratitelja, ali to je daleko od 76 milijuna pratitelja koliko ih broji Georgina na toj društvenoj mreži. 

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