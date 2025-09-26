Obavijesti

NAKON PREKIDA

Nova drama na pomolu? Goran je blokirao Hanu, a ona mu odgovorila: 'Kad je već tako...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Nakon sedam zajedničkih godina, hrvatsku javnost iznenadio je prekid jednog od najpopularnijih parova, Hane Rodić i Gorana Jurenca. Nekoliko mjeseci nakon tog događaja, Hana je odlučila progovoriti

Jedan od najpoznatijih hrvatskih parova koji se proslavio u showu 'Gospodin Savršeni' nedavno je prekinuo svoj odnos. Iako su na društvenim mrežama djelovali kao skladan par, Hana Rodić i Goran Jurenec, koji su zajedno živjeli u Berlinu, okončali su svoju dugogodišnju vezu. Unatoč objavama na društvenim mrežama, njihova je veza bila ispunjena turbulencijama, prekidima i ponovnim pomirenjima.

KRAH 'SAVRŠENOG' PARA Hana potvrdila da je ljubavi došao kraj: 'Goran i ja nismo više zajedno, to je to od mene'
Hana se sada oglasila na Instagramu te progovorila o dosad nepoznatim detaljima njihovog prekida. Na njenom Instagram profilu pojavio se story crne pozadine s jednostavnim natpisom: 'Kada smo već blokirani, sad možeš i izbrisati "onaj reel"', popraćen pjesmom 'O Bivšima' popularne srpske pjevačice Nikolije. Radi se zapravo o reelu koji ima gotovo tri milijuna pregleda, a prikazuje vrlo emotivan trenutak između nekadašnjeg para.

Foto: Instagram

Budući da u posljednje vrijeme nije bila aktivna na društvenim mrežama, u idućem storyju Hana je otkrila i razlog tomu. Napisala je: 'Znam da u posljednje vrijeme nisam ništa objavljivala. Imala sam svoje emotivne bitke, selidbu, a trenutno se pripremam i za operaciju, pa nisam željela dodatne stresove. Ipak, na neke okolne faktore jednostavno ne možemo utjecati...' U nastavku objave obećala je kako fanovi idućih dana mogu očekivati više od nje te da će: 'prošlost ostaviti tamo gdje i pripada - u prošlosti'.

Foto: Instagram
SEDAM GODINA BILI SKUPA 'Savršeni' Goran se oglasio oko prekida s Hanom: 'Razlog kraja nije bio nedostatak ljubavi...'
