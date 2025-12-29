Obavijesti

OBITELJSKA DRAMA

Nova drama u 'Divljim pčelama': Ivica je napadnut nakon sukoba s Jakovom

Nova drama u 'Divljim pčelama': Ivica je napadnut nakon sukoba s Jakovom
Foto: RTL

Nakon žestoke svađe s Jakovom, Ivica odlazi u šetnju, no ondje doživljava brutalan napad i bori se za život. Dok se obitelj raspada, tajne i emocije u Divljim pčelama izlaze na vidjelo

U najnovijoj epizodi ‘Divljih pčela’ obitelj se suočava s iznenadnim sukobima, skrivenim tajnama i dramatičnim događajima koji prijete da promijene sve.

Zora plače zbog pokojne majke, cijelog dana razmišlja samo o Divni. Mirjana otkriva Anti da joj se sviđa kako Vice utječe na njihovu Terezu, no njemu se novi gost u kući Vukas baš i ne sviđa previše. U potrazi je za rokovnikom kojeg je Ferida sakrila nakon što je s Rajkom pronašla broj odvjetnika Veselinovića.

Foto: RTL

Vice ima ozbiljne planove s Terezom i sve je otkrio Mirjani. Dotad, Katarinina polja su na meti.

Foto: RTL

Ivica i Jakov razgovaraju, no Jakov je jako ljut na oca i donosi tešku odluku. 'Ne možemo više tu biti, znaj da pod istim krovom više nećemo biti', uputio je Jakov svom ocu teške riječi. Ivica je jako uznemiren i odlazi u šetnju, no tada doživljava teški napad. Pada na tlo i bori se za život!

Foto: RTL

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u.

