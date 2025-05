Nova epizoda 'The Last of Us' šokirala sve, fanovi u suzama: 'Ne mogu, pa ovo je previše...'

Ako ste mislili da je smrt Joela, kojeg je utjelovio Pedro Pascal, bila najtužnija događaj ove sezone serije 'The Last Of Us', prevarili ste se. Obožavatelji ove serije na društvenim mrežama pišu kako im je upravo nova epizoda bila toliko emotivna da nisu mogli prestati plakati.

Ovih dana izašla je šesta epizoda, a u njoj je većina radnje posvećena odnosu Belle i Joela. The Guardian je izdvojio najemotivnije scene.

Prva je ona koja se vraća u 1983. godinu, kada mladi Joel i Tommy strepe od očeva dolaska kući. Njihov nasilan otac stiže, a onda sjeda za stol, otvara limenku pive i prepričava kako se njegov otac odnosio prema njemu. Slomio mu je čeljust jednim udarcem. Joelov otac svjestan je kako se i on sam nasilno ponaša prema svojim sinovima, no smatra kako 'barem malo napreduje'...

Druga scena koja je taknula mnoge bila je s Joelom koji priprema tulum za Ellien 15. rođendan. Htio joj je popraviti akustičnu gitaru, no njegov posao prekida tada Tommy koji nosi ozlijeđenu Ellie koja je opekla ruku. Jasno je da je to namjerno napravila, no sve to nije uspjelo uništiti rođendansko iznenađenje.

Iako zbog opekline ne može zasvirati gitaru, Joel joj odsvira 'Future Days', na što mu ona kaže: 'Pa... to nije bilo ni loše'.

Godinu dana kasnije, Joel i Ellie slave njezin 16. rođendan, a on je isplanirao putovanje u Wyoming u muzej gdje će Ellie vidjeti svemirsku kapsuli i na trenutak zaboraviti na svijet oko sebe. Radnja opet ide godinu dana kasnije, na njezin 17. rođendan, onda opet preskače na njezin 19. rođendan. Zadnje scene vrte se oko slavlja Nove godine, a ujedno i posljednjeg razgovora koji su Joel i Ellie imali.

Obožavatelji su ostali ganuti mnogim scenama, upravo zato što su ponovno mogli vidjeti Pedra Pascala u ulozi Joela, i odnos kakav su oni Ellie imali.

'Nedostajat će nam scene njih dvoje zajedno', 'Last of Us je najbolja adaptacija videoigre ikad, to sad mogu reći nakon ove epizode', 'Pedro Pascal je svačiji najdraži tata', 'Ne mogu više ovo gledati, ne želim vidjeti kraj', neki su od komentara na društvenim mrežama.