Nova era hip hopa: Kreće pravo navijačko ludilo sa Stokom...

Zadovoljan sam što je toliki broj ljudi podržao mojih dvadeset godina karijere, bila je predivna atmosfera na slavljeničkom koncertu budući da sam okupio sam cijelu generaciju. Smatram da će sada zainteresiranost publike biti još veća zbog čega Nered i ja pripremamo veliki povratnički koncert u Domu Sportova nakon petnaest godina, rekao je reper Marin Ivanović Stoka (37).

POGLEDAJTE VIDEO.

[video: 1197103 / ]

Glazbenik se nakon duže pauze vratio u studio snimiti nove stvari, a pažnju publike osvojio je i predstavom “Stara škola kreka: Iz tame u svjetlo” za čiji su tekst zaslužni redatelj Marijo Kovač i Petra Radin.

- Htio sam napraviti iskorak i proširiti svoju publiku, da me više ne sluša samo rap publika. Zato sam napravio predstavu i ona je toliko dobro prošla da se vidim tu u budućnosti jer je to puno širi krug ljudi od glazbe. Mislim da je predstava poboljšala sve što radim, to je diglo sve na neki puno jači i puno opširniji nivo – rekao je Stoka koji u monodrami koja je premijerno izvedena krajem veljače glumi 13-godišnjeg sebe.

Glazbenik je nedavno snimio spot za navijačku himnu uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Pjesmu je napravio u suradnji s Matijom Lazarevićem poznatijem po svom nadimku Lay Z (21) koji je pobijedio na prvom JoomBoos “VideoStar” natjecanju za najtalentiranijeg youtubera regije.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Matija je predobro odrepao svoje dionice. Jako se veselim ovom projektu unatoč tomu što smo snimali danima od jutra do mraka jer je atmosfera na setu bila odlična. Čim smo se upoznali, zbližili smo se kao da se družimo već godinama – rekao je Stoka o Karlovčaninu i dodao kako mu se prvi puta desilo da gradom prolazi grupa klinaca i samo dvije starije cure zapaze njega, a ostalih petnaestak klinaca zavrištali su od veselja i uzbuđenja kada su susreli LayZ-a.

- Sretan sam što je došla nova generacija koja će mene malo ostaviti na miru, a za rukav potezati nove idole. Jay Z me podsjeća na Lay Z-ja, ali se nadam da će Matija ostvariti zreliji nastavak karijere – zaključio je Marin koji je Karlovčaninu ponudio pomoć i savjete u izgradnji njegovih glazbenih početaka. Stoka će se narednih mjeseci, kaže, posvetiti uglavnom pripremama nastupu s Neredom.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Bit će to na nivou koji do sad nije viđen, dat ću srce, dušu i tijelo, sve znanje i iskustvo koje imam u taj koncert. To će biti hip-hop spektakl kakve ove prostore ne pamte. Hoće li publika to prepoznati ili ćemo pjevati pred pola dvorane, nije niti važno jer ću ja repati kao da je krcato - iskreno je ispričao Stoka koji je kao dječak košarkašku karijeru zamijenio džointom. Ipak nakon 18 godina ovisnosti odlučio je promijeniti svoj život iz temelja te zauvijek se rastati od opijata.

A da reperu potpore i motivacije ne nedostaje priznao je bez razmišljanja. Veliku potporu pruža mu publika zbog koje radi sve projekte, ali ipak najveća potpora mu je buduća supruga, voditeljica Jasna Saletović koju je zaručio za Badnjak. Jasna voli što Stoka radi i kako on kaže, zajedno čine tim.

- Bez Jasnine potpore u mom životu ništa ne bi imalo smisla - rekao je Marin.