Nova i puno stroža pravila za influencere: Dubai će kažnjavati promociju čak do 230.000 eura

Vlasti Ujedinjeni Arapski Emirati uvode nova, stroža pravila za influencere i sve koji na internetu promoviraju proizvode ili usluge. Prema pisanju medija, nova regulativa stupa na snagu 1. veljače 2026., a odnosi se na sve koji iz Emirata objavljuju promotivni sadržaj na društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama.

Prema novim pravilima, svaka osoba koja objavljuje promotivni sadržaj mora imati posebnu oglašivačku dozvolu. Važno je naglasiti da pritom nije presudno prima li influencer novac za objavu – dovoljna je i bilo kakva promocija proizvoda, usluge, događaja ili aktivnosti.

Osim pojedinaca, nova pravila odnose se i na tvrtke i agencije koje surađuju s influencerima, a koje će morati provjeriti imaju li njihovi partneri valjanu dozvolu prije nego što objave promotivni sadržaj.

Posebna pravila za maloljetne influencere

Dodatna ograničenja uvedena su i za mlade od 15 do 18 godina. Njihov sadržaj mora biti primjeren dobi i ne smije promovirati proizvode ili usluge koje bi mogle biti štetne za maloljetnike.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Iznimno visoke kazne

Kršenje novih pravila moglo bi influencere skupo stajati.

Kazne za neprimjeren ili obmanjujući sadržaj kreću se od 5000 dirhama (oko 1200 eura) pa sve do milijun dirhama, odnosno približno 230.000 eura, ovisno o težini prekršaja.

Rad bez potrebne dozvole također se kažnjava -10.000 dirhama (oko 2300 eura) za prvi i 40.000 dirhama (oko 9000 eura) za ponovljeni prekršaj.

U težim slučajevima vlasti mogu suspendirati ili trajno oduzeti dozvolu za oglašavanje.

Dok nova pravila tek stupaju na snagu, brojni regionalni influenceri i zvijezde, koji su do sad posjetili Dubai, za sad su izbjegli obvezu posjedovanja posebne dozvole.

Foto: Instagram

Među njime je hrvatska influencerica Ema Luketin, koja se u početkom veljače u 'grad snova' preselila sa svojim partnerom, srpskim fotografom Dušan Petrović. Par je tad objasnio da su željeli izaći iz zone komfora i iskušati život u novom okruženju.

- Nekako smo osjećali da, ako to ne probamo sada, uvijek ćemo se pitati ‘što bi bilo kad bi bilo - rekla je tada Luketin.

No, nakon sigurnosne krize i napetosti u regiji, par je odlučio napustiti Dubai.

- Nismo mogli riskirati da Dušan ode i potencijalno se ne može vratiti meni u Dubai, tako da sam i ja kupila kartu za njegov let kako se ne bismo odvajali - napisala je Luketin po povratku u Beograd.

Foto: Instagram/

U Dubai je nedavno otputovala i influencerica i glumica Sonja Kovač, koja je egzotičnu pustinju posjetila sa svojim partnerom, profesionalnim poker igračem Goran Mandić, te njihovom kćeri Bellom May.

Obitelj je na društvenim mrežama dijelila trenutke s odmora – od kupanja na plaži do posjeta atrakcijama poput Dubai Miracle Garden i Dubai Aquarium & Underwater Zoo.

U nedavnoj objavi Kovač je pratiteljima poručila:

- Evo što sve možete raditi sa svojim bebicama u Dubaiju! Sejvaj i sheraj – nikad ne znaš kad će zatrebati - poručila je tada svojim pratiteljima.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Iz grada na pijesku svojedobno se oglašavala i Severina Vučković, koja je tamo bila u dva navrata. Posljednji put u siječnju 2016. kada je s bivšim suprugom Igorom Kojićem i sinom Aleksandrom tamo pobjegla od zime. Kraljica estrade tada je fanove počastila s nekoliko fotografija. U skladu s lokalnim običajima, na jednoj je glavu je prekrila maramom i okitila se prepoznatljivim, lokalnim nakitom, a pratitelji su je mogli vidjeti i na snimkama pustinjskih vožnji i turističkih aktivnosti.

Metropola snova česat je destinacija po izboru Maje Šuput, koja se nakon nedavnog odmora odande vratila s televizijskim licem Šime Elez, poznatim kao Gospodin Savršeni. Na društvenim mrežama dijelila je niz fotografija s večera, iz muzeja i večernjih izlazaka. Jednu, na kojoj pozira u luksuznom restoranu udobno smještena u Elezovom krilu, jednostavno je opisala riječju "Hedonizam".

Foto: Marko Grubišić

Šta to znači zna i kolegica Nina Badrić, koja je "Dar Al-Hay" svojedobno posjetila prije odlaska na odmor na Maldivima.

Foto: Instagram

Među poznatim osobama koje trenutačno borave u Dubaiju je i britanska nasljednica Petra Ecclestone, kći Slavica Ecclestone i Bernie Ecclestone. Na društvenim mrežama nedavno je opisala dramatične trenutke nakon sigurnosnih napetosti u regiji.

- Bila je to jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu. Došli smo u Dubai kako bismo se osjećali sigurno i napokon smo se počeli privikavati, a sada se dogodilo ovo. Bio je to zaista šokantan preokret. Ali hvala Bogu, na sigurnom smo - stoji u objavi na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Luksuzni odmor u 'gradu snova' okusila je i srpska pop zvijezda Jelena Karleuša, koja se odande vratila usred medijske drame s bivšim suprugom Duškom Tošićem. Pri povratku na aerodromu smireno je komentirala reakcije kolega na cijelu situaciju.

- Vidjela sam da ste intervjuirali nekoliko kolega i da su lijepo reagirali i hvala svima. Kada je riječ o ovome, mnogo su se ljudi više potresli nego ja jer ja znam riješiti problem - poručila je.

Foto: Instagram

Jedno od imena koje se često povezuje s luksuznim odmorima u Emiratima je i srpsko crnogorska reality zvijezda Soraja Vučelić, koja je u više navrata na društvenim mrežama objavljivala sadržaje iz Dubaija. Njezine objave uglavnom uključuju luksuzne hotele, plaže i večernje izlaske, čime redovito privlači pažnju pratitelja. Nerijetke su i njezine objave u provokativnim izdanjima, u kojima ističe bujne obline, odjevena u luksuzne krpice koje ne ostavljaju puno toga mašti.

Sve one za sad su izbjegle novi zakon u Emiratima, kojima vlasti žele strože regulirati sve veći utjecaj influencera na društvenim mrežama. No, s obzirom na popularnost Dubaija među regionalnim zvijezdama i kreatorima sadržaja, mnogi koji ondje ubuduće planiraju snimati promotivne objave morati dobro proučiti pravila – jer kazne mogu biti iznimno visoke.