Anči je izbačena iz showa, u BB kuću ulazi novi stanar Ante

Stanarima Big Brother kuće protekli tjedan nije bilo dosadno. Bojan Mrđenović (34) završio je u tajnoj kući gdje mu se nekoliko dana kasnije pridružio i Antonio Benčak (22). U glavnu kuću stigli su novi stanari Nikola Sedlar (23) i Karla Jakelić (20), a time je počeo i novi tjedni zadatak 'BB Elita' koji je uzrokovao potpuni kaos. Spomenuti zadatak nisu prošli pa će stoga idući tjedan imati manji budžet.

Osim toga, iz kuće je izbačen Luka Rok Medunović (23), dok je u istu vraćen Tomislav Roso (26) koji je dobio poseban zadatak. Isto tako, reality družinu iznenadio je dolazak još jednog cimera Petra Stipetića (48).

Odnosi su prilično 'nategnuti' a stanari se i večeras moraju u suočiti s novim zadacima, ali i činjenicom da će netko od njih, odlukom gledatelja, zauvijek napustiti Big Brother kuću.

Došlo je vrijeme da se stanari iz tajne kuće pridruže ostatku ekipe. Bojan, Antonijo te Marin Novaković (21) i Ana-Marija Brdek (30) oko toga su imali podijeljene osjećaje. Ukoliko Antonio ne bude izbačen, on i Bojan će pri ulasku u kući imati poseban zadatak.

Foto: RTL televizija

Antoniji Blaće u studiju se pridružila Lucijina prijateljica Tea Jurak. Između ostalog, prokomentirala je Splićankin odnos s Antonijem.

- Ona mu je dala do znanja da su samo prijatelji, on to nikako da shvati. Kada bi on to shvatio, imali bi sjajan odnos - rekla je Tea.

Umjesto da po Big Butleru pošalje kuvertu s imenom izbačenog stanara, Big Brother je 'nazvao' Antoniju i rekao joj da ima malo drugačiji plan. Naime, odlučio je da u kuću ulazi Ante Biuk koji je već spreman za svoju reality avanturu.

Foto: RTL televizija

Ante se zaputio prema ulazu, a Antonija se javila stanarima te im priopćila da kuću večeras napušta Ana Kovačec Anči (24). Ana i Ante mimoišli su se pri izlasku, odnosno ulasku.