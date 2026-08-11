Nova kazališna suradnja HNK u Zagrebu i uglednog Festivala Perelada iz Španjolske

U sklopu 40. Festivala Perelada održan je radni susret dr.sc. Ive Hraste Sočo, intendantice HNK u Zagrebu i Oriola Aguilàe, umjetničkog ravnatelja Festivala sa suradnicima, na kojem su definirani prvi okviri višegodišnje suradnje dviju institucija. Središnje mjesto buduće razmjene zauzima međunarodni Zagrebački operni festival kao i uzvratno gostovanje Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu na Festivalu Perelada.

Foto: HNK

Planovi suradnje najavljeni su predstavnicima medija okupljenima u Peraladi povodom svečanog zatvaranja jubilarnog 40. izdanja Festivala. Pritom su HNK u Zagrebu i Zagrebački operni festival predstavljeni novinarima i urednicima relevantnih španjolskih medija specijaliziranih za kulturu, operu i klasičnu glazbu, među kojima su La Vanguardia, RITMO, Codalario, Recomana, Press Music i Catalunya Música, kao i međunarodni operni medij Pro Ópera México. Intendantica dr.sc. Hraste-Sočo istaknula je pritom razvoj Zagrebačkog opernog festivala kao međunarodne platforme koja Zagreb povezuje s vodećim europskim opernim kućama, festivalima i umjetnicima, pritom istaknuvši:„Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu od 2022. snažno razvija svoju međunarodnu suradnju, gradeći dugoročna partnerstva s vodećim europskim kazalištima i festivalima. Partnerstvo s Festivalom Perelada, upravo u godini njegova 40. izdanja, za nas ima posebno značenje jer povezuje dvije snažne kulturne sredine i otvara prostor dugoročnoj razmjeni umjetnika, produkcija i kazališnih ideja. Hrvatska pripada mediteranskom kulturnom prostoru i vjerujem da HNK u Zagrebu može biti jedan od predvodnika njegova snažnijeg umjetničkog povezivanja. Naša je ambicija istodobno dovoditi najbolje od europske umjetnosti pred zagrebačku publiku te hrvatske umjetnike i naše produkcije pozicionirati na međunarodnim pozornicama“.Direktor Festivala Perelada Oriol Aguilà naglasio je važnost povezivanja institucija koje dijele sličnu viziju međunarodne kulturne suradnje.



- Četrdeseto izdanje Festivala Perelada za nas nije samo prilika da se osvrnemo na bogatu povijest Festivala, nego prije svega da razmišljamo o njegovoj budućnosti. Suradnja s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu te Zagrebačkim opernim festivalom otvara novo poglavlje povezivanja naših umjetničkih sredina. Dijelimo mediteranski identitet, ali prije svega uvjerenje da se budućnost izvedbenih umjetnosti gradi međunarodnom suradnjom, razmjenom i zajedničkim stvaranjem. Veselimo se dolasku u Zagreb i mogućnosti da potom ugostimo umjetnike zagrebačkog HNK-a u Peraladi - izjavio je Oriol Aguilà.