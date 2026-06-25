Nova pjesma s emocijom: Alen Islamović predstavio fanovima baladu 'Dolazi vrijeme suza'

Jedan od istaknutih vokala glazbene scene, Alen Islamović, donosi novu emotivnu baladu 'Dolazi vrijeme suza'. Riječ je o snažnoj pjesmi koja donosi prepoznatljivu emociju i interpretaciju po kojoj je Alen godinama poznat, a koja osvaja već na prvo slušanje.

Singl dolazi u izdanju Hit Recordsa, a spoj prepoznatljivog rukopisa Miroslava Rusa i Alenove jedinstvene interpretacije pokazao se kao pun pogodak.

Prema riječima samog autora, u planu za jesen je glazbeni projekt koji će biti otisnut na dvostrukom vinilu na kojem će biti njegovi dosadašnji najveći hitovi, uz nekoliko noviteta u izvođenju najpoznatijih pjevača s ovih prostora. Među njima će se naći i Alen Islamović sa upravo završenom pjesmom 'Dolazi vrijeme suza'.

Evo što je o suradnji ispričao Miroslav:

- Bilo mi je zadovoljstvo raditi sa jednim od najvećih pjevača s našeg govornog područja Alenom Islamovićem. Do sada nisam imao priliku raditi sa njime i moram reći da me ugodno iznenadio svojom jednostavnošću i profesionalnošću. Mislim da o Alenovom pjevanju ne moram govoriti, njegova popularnost svjedoči tome i nadam se da sam pogodio sa ovom pjesmom kao što sam pogodio sa izvođačem. Ono što je posebno zanimljivo sa ovom suradnjom zaokružio sam suradnju sa svim pjevačima Bijelog Dugmeta, počevši od Bebeka, preko Tife do Alena, tako da će se svi oni naći zajedno na mojem albumu, što me izuzetno veseli.

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No, ni Alen Islamović nije krio zadovoljstvo novonastalom suradnjom:

- Nedavno sam dobio master snimke ‘Dolazi vrijeme suza’, pjesmu koju je radio moj dragi prijatelj Miroslav Rus, a za svoje neke buduće projekte. Drago mi je što je složio ovako jako lijepu pjesmu za mene, a isto tako čast mi je sudjelovati, zajedno sa svim svojim kolegama s glazbene scene koji su stvarno najveći, i koji će isto biti dio spomenutog projekta. Hvala Miroslavu, pjesma je prekrasna, a vjerujem da ćete i vi uživati u ‘Dolazi vrijeme suza’. Veliki pozdrav od Alena Islamovića.

'Dolazi vrijeme suza' autorski za glazbu i tekst potpisuje Miroslav Rus, dok mu se u aranžmanu pridružio i dugogodišnji suradnik Mihael Blum.