Nova ‘princeza srca’ Meghan ima potpuno drukčiji pedigre

Biograf Andrew Morton svojim je neautoriziranim biografijama već dugo trn u oku kraljevske obitelji. Tematizirao je život kraljice Elizabete i princeze Diane i nije se libio, kažu kritičari, dodavati sočne detalje prema vlastitu nahođenju. Sada je svoje pero okrenuo prema budućoj supruzi princa Harryja, svakako najneobičnijoj pridošlici u kraljevsku obitelj.

Glumicu i razvedenu Meghan Markle (36), koja je ujedno afroameričkog podrijetla, usporedio je s princezom Dianom te istražio koliko su istiniti navodi da Meghan od djetinjstva želi postati “nova Diana”.

Tijekom hodanja Markle i princa Harryja javljali su se mnogi iz glumičine mladosti koji su tvrdili kako je Meghan zapravo proračunata te princa želi samo zbog moći, prestiža i bogatstva. Čak je i Meghanina prijateljica koja je namjestila prvi “sudar na slijepo” rekla kako je Markle izustila neistinu rekavši da nije znala s kime se nalazi.

- Nije baš bilo tako, ipak je znala identitet osobe, onda se i vrlo temeljito pripremala. Ona je šarmantna, zgodna i vraški pametna, dobit će ono što želi - rekla je Markleina “prijateljica”. Samantha Grant, Meghanina polusestra po ocu, čak je tvrdila kako Meghan od mladih dana pati za crvenokosim muškarcima pa i to da je odlučila nakon zvijezde postati princeza.

- To je svjesna odluka, kod nje nema slučajnosti - rekla je Grant, a ni Morton nije uspio dokučiti je li sestrin antagonizam samo posljedica ljubomore ili je nešto drugo u pitanju. Njemu su pak, kaže, tijekom tjedana koje je proveo istražujući po Kaliforniji svi rekli kako je Meghan možda bila pomalo bahata i odlučna, ali je uvijek bila dobra djevojka.

- U školi je sve žrtve maltretiranja uvijek branila, to je bilo pitanje časti. Pisala je velikim tvrtkama zbog njihova seksističkog oglašavanja, i to prije puberteta.

Prosvjedovala je kao dijete protiv Zaljevskog rata, bio sam fasciniran time da je ona bila, ruku na srce, aktivistica i prije no što se mogla inspirirati Dianom. Sigurno joj je majka budućeg supruga uzor, ali mislim da Meghan želi biti prva Meghan, a ne nova Diana i također mislim da to Harryju, koji je dugo bio jako pogubljen, vrlo imponira - rekao je Morton u intervjuu.

Podsjetio je na to da je Harry nekad bio vrlo problematičan, i to ne samo zbog alkoholiziranja nego i zbog vrlo rasističkih stavova koje nije skrivao. Na jedan je tulum došao odjeven kao Hitler, Pakistance je zvao “Pakiji” ili “turbanoglavi”, a hodao je gotovo isključivo s plavušama iz visokog društva koje za svoj uspjeh nisu morale raditi te im je glavni cilj bio udati se.

Na kraju je, čini se, kaže Morton, završio s nekime tko je dijametralno suprotan. Morton čak ide tako daleko da tvrdi kako bi Markle, da je upoznala Harryja u toj fazi, sigurno pobjegla glavom bez obzira. Kritičari kažu kako je Meghan ipak konformistica koja se odrekla velikoga komada identiteta kako bi ušla u kraljevsku obitelj.

- Sjetite se samo njezine karijere glumice, ali i potencijalne ambasadorske karijere koje je gradila, a sad su ‘mrtve’. Obrisala je svoj profil na Instagramu, ali što je još važnije, obrisala je i blog na kojem je redovito, između ostalog, pisala o jednakosti spolova. Uz to, promijenila je, naravno, i vjeru.

Prilično mnogo za frajera koji je, navodno, tako jako voli. Čeka je budućnost u kojem će se jedino obraćati pažnja na to je li trudna i što je odjenula za još jedno pojavljivanje na crvenom tepihu, a to je svijet od kojeg je Diana pobjegla - rekla je jedna britanska blogerica o glumici čiji su uradci pokazani i kraljici, no izrezani su dijelovi seksa u seriji “Suits”.

Na prvom primanju na čaj Elizabeta je, navodno, bila sretna što je Markle, profesionalka pod pritiskom, puno opuštenija od većine koji dođu na upoznavanje s kraljicom, kao i to da su Elizabetini psi bili oduševljeni s Markle.

Sve je to ubrzalo kraljičino davanje blagoslova koje je nužno da se brak ostvari. Harry i Meghan bit će, kaže Morton, polovica fantastične četvorke koji će modernizirati lice Britanije. Dok će Kate i William predstavljati Englesku i monarhiju, Meghan i Harry će biti lice Commonwealtha “na van”, mladi, urbani, zaljubljeni i uspješni.

Morton “najavljuje” kako će se Meghan uz suprugovu potporu angažirati oko problematike ženskih i dječjih prava, no i da će sljedeća godina biti u znaku prve trudnoće jer “iako je Meghan altruistična, zna što je potrebno da zabetonira svoj status u obitelji”.

Spremno je prihvatila zanimanje medija

Glumica koja iza sebe ima propali brak vrlo je spremno prihvatila interes medija i sve što to sa sobom nosi - od neprekidnih pojavljivanja u javnosti i putovanja do toga da njezin i Harryjev lik bude prikazan na nizu suvenira koji će se prodavati u sezoni prije i nakon njihova velebnog vjenčanja u svibnju