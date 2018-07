Nova šansa: Bella Hadid i The Weekend su ponovno zajedno?

Manekenka Bella Hadid (21) se navodno pomirila s pjevačem Abelom Tesfayem (28) poznatijim kao The Weeknd. Na društvenim mrežama su podijelili da su u isto vrijeme u Tokiju, a do sada par ima značajnu povijest iza sebe

U travnju 2015. započela je njihova ljubavna romansa, piše 'Rolling Stone'. Tada je Abel trebao raditi s njom, što mu je i bila želja, ali ga je Bella odbila. Mjesec dana nakon toga, 'US Weekly' je objavio da su manekenka i pjevač u vezi, ali niti jedno od njih to tada nije potvrdilo, iako su često bili u društvu zajedno.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

U lipnju su ga novinari pitali je li zaljubljen.

- Da budem iskren, ne znam. Ne mislim da jesam. Možda. Ne, da, možda - neprecizno je odgovorio pjevač.

Nekoliko mjeseci poslije, napokon je 'procurio' dokaz. Bella i Abel su fotografirani kako se drže za ruke i izlaze iz noćnog kluba u New Yorku, a na modnoj reviji, on sjedio u prvom redu dok je Hadid šetala pistom. Nakon toga, mnogo puta su viđeni na spojevima u restoranima diljem države, od New Yorka do Los Angelesa. S njima su često bili Gigi Hadid (23) i njezin tadašnji dečko Joe Jonas (28).

U listopadu 2015. Bella je objavila fotografiju njezinog novog psića, koji je bio rođendanski poklon od The Weeknda. Dva mjeseca nakon, Hadid se pojavila u njegovom spotu za pjesmu 'In The Night'. Istog tog mjeseca su počele kružiti glasine da par uzima 'pauzu' od veze, međutim prijatelji su rekli da su još uvijek zajedno i da tulumare na jahti u Miamiju.



Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

U veljači 2016. par se pojavio na crvenom tepihu na dodjeli Grammyja'jer je The Weekend bio nominiran za nekoliko njih. Nedugo nakon toga, Bella je prošetala Londonom i pokazala prsten na ruci, pa su krenule glasine da su 'pale' zaruke. No, nagađanja su bila lažna. Još nekoliko puta su se pojavili na crvenom tepihu, a onda je u kolovozu iste te godine manekenka propričala za 'Glamour' o njihovoj vezi i pojavljivanju na dodjeli nagrada.

- Kao njegova djevojka, htjela sam biti tamo kako bih ga podržala. Kad sam vidjela njega tako sretnog dok je osvajao 'Grammyja', bila sam i ja sretna - rekla je Bella te dodala da ga voli.



Foto: screenshot/instagram

Iako su u listopadu 2016. išli zajedno u Tokio, objavljivali mnogo zajedničkih fotografija i djelovali sretno, sljedećeg mjeseca su prekinuli.

- Njihovi rasporedi su bili jako teški za uskladiti, a on se fokusirao na završavanje i promoviranje svog albuma - rekao je izvor za 'People', te dodao da još uvijek vole jedno drugo i da će ostati prijatelji.



Foto: AURORE MARECHAL/Press Association/PIXSELL

Tijekom 2017. glazbenik je bio u vezi sa pjevačicom Selenom Gomez (26), sve dok se ona u listopadu nije pomirila s bivšim dečkom Justinom Bieberom (24).

Nakon tog prekida, htio se vratiti Belli, te ju je pitao želi li se družiti i nadoknaditi izgubljeno vrijeme, na što je ona pristala da vidi kako će se stvari odvijati.

- Ako ne budu opet u vezi, barem mogu biti dobri prijatelji - rekao je izvor za američke medije.

U travnju 2018. mediji su pisali kako se par ljubio na after partyju festivala Coachella, ali manekenka je jednostavno rekla da to nije ona i demantirala tvrdnje. Međutim, ubrzo nakon toga, fotografi su ih 'uhvatili' kako se grle i ljube u Cannesu, a prošlog mjeseca su šetali Parizom, gradom ljubavi.

Nedavno su posjetili i Tokio zajedno, te javno to objavili na društvenim mrežama. Čak su Belli pripale i zasluge za fotografiranje Abela s prijateljima. Čekaju se potvrde - jesu li pjevač i manekenka obnovili svoju staru ljubav ili su samo dobri prijatelji?