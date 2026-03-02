Nova sezona Survivora počinje večeras: Prvi izazov donosi borbu za najvažniji resurs

Natjecatelji pete sezone Survivora večeras će zakoračiti u do sada najzahtjevnije, najteže i najmanje praštajuće izdanje ovog formata. Karipski uvjeti pred njih će postaviti fizičke i psihološke granice izdržljivosti, a samo jedan na kraju će ponijeti titulu jedinog preživjelog.

Na samom početku njihova puta, voditelj Vlado Boban uputit će im snažnu poruku: „Svi vaši prethodnici rekli su isto: 'Postao sam nakon ovog iskustva puno jači i kompletniji čovjek, a to je najvrjednija valuta u životu.' Imajte to na umu kada budete spavali na kiši, kada se zaredaju porazi, kada osjetite bol, ozlijede i kada vas pojedu komarci“. Ujedno će im jasno dati do znanja da će u ovoj sezoni biti najteže bitke do sada.

Foto: NOVA TV

Natjecatelji će se svakog tjedna boriti za namirnice, nagrade i plemenski imunitet. Gubitak imuniteta vodit će na plemensko vijeće, a ako budu izglasani i nominirani za eliminacijsku borbu, jedan od njih napustit će igru.

I ove godine sučelit će se žuti i zeleni tim. Članovi žutog tima na početku će jasno artikulirati svoje motive i ambicije. Ana Mamut, profesionalna pikado igračica, poručit će: „Za mene je ovo veliki izazov, ali imam i ja džokera u rukavu“. Nogometaš Ian Regvar istaknut će: „Moj moto je - samo polako“.

Pjevačica Elizabeth Zacero naglasit će: „Strategija za Survivor je da budem spremna na sve“, dok najmlađa natjecateljica sezone, manekenka Leonarda Tomić, dodaje: „Bitno mi je da pokažem svijetu da ja sve mogu.“ Konobar Roko Bačelić kratko i jasno poručuje: „Spreman sam za izazove“, a grafički dizajner Marko Lambaša istaknut će snažnu osobnu motivaciju: „Pokazat ću svima u Survivoru, kao i svojoj djecu, da sam tu došao pobijediti.“

Foto: NOVA TV

Farmaceutkinja Ana Modrušan otvoreno će priznati: „Nemam nikakve strategije, jer ne vjerujem u strategiju“, a fitness trener Ronald Ilić naglasit će svoju ulogu: „Po prirodi sam lider, i ako bude potrebno bit ću lider ovog plemena“. Model Boris Vidović dodat će: „Tu sam da pokažem da nisam samo lijep, nego da se mogu i snaći na otoku, gladan, žedan i ružan“. Instruktorica joge Barbara Radić istaknut će važnost samokontrole: „Moja taktika će biti da više kontroliram svoje emocije u kaotičnim situacijama“. Sportašica Paula Tomčić poručit će: „Bit ću smirena i uporna do pobjede“, a poljoprivrednik Stipe Šunić dodati: „Ako želiš nešto naučiti, prije toga moraš utihnuti i slušati ostale“.

Foto: NOVA TV

S druge strane, u zelenom timu natjecat će se youtuber Stefan Ostojić, studentica veterine Dunja Stanojković, poljoprivrednik Čedomir Stojanović, specijalizantica kirurgije Ana Mitić, fitness trener Marko Ristić, osobna trenerica Adrijana Dozet, manekenka Lana Mujanović, profesor tjelesnog odgoja Miloš Vojnović, košarkaški trener Njegoš Milović, glumica Maja Čampar, studentica Ivana Makljenović i menadžer Nemanja Stojanović.

Novi izazovi čekaju nove natjecatelje Survivora, čije će avanture gledatelji moći pratiti večeras od 22.15 u petoj sezoni omiljenog zabavnog-natjecateljskog showa. U prvoj igri sezone suočit će se u borbi za najvažniji resurs u Survivoru – vatru. Upravo će vatra označiti početak njihove borbe za opstanak u surovim uvjetima Dominikanske Republike, gdje će snaga, karakter i otpornost biti stavljeni na konačnu kušnju, a koji će tim preuzeti vodstvo već na samom početku sezone, doznajte večeras u premijeri nove sezone Survivora, nakon serije 'U dobru i zlu' na Novoj TV!