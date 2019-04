'Novac koji smo dali za gladnu djecu dati će za Notre-Dame...'

Glumica Pamela Anderson (51) u pratnji svog dečka, nogometaša Adila Ramija (33), otišla je s gala večeri nogometnog kluba Olympique iz Marseillea, na kojoj se u utorak navečer prikupljao novac za pomoć siromašnoj djeci Marseillea. Kao razlog ranijeg odlaska s večere navela je neugodno iznenađenje koje joj se tamo dogodilo.

Foto: Instagram

- Sinoć smo bili na godišnjoj večeri nogometnog kluba OM kako bi pomogli u prikupljanju novca za siromašnu djecu u Marseilleu. U tu svrhu je skupljen velik iznos i zatim je predloženo 'predivno' iznenađenje , a to je da dio novca ide u korist obnove Notre Dame - objasnila je kanadska glumica u srijedu na Twitteru.

A meeting this morning —

To help the

homeless of #Marseille -

And

many children living on the streets in #Calais

Please donate -

€ and/or clothes -

more volunteers needed - @CroixRouge

food distribution etc. @HelpRefugees pic.twitter.com/pGQ8tn8mkx