Novak i Jelena proslavili osmu godišnjicu braka: 'Tinejdžeri!'

Tenisač Novak Đoković (35) i njegova supruga Jelena Đoković (36) proslavili su osmu godišnjicu braka, a ona je tim povodom podijelila niz zajedničkih fotografija koje su nastale kroz 17 godina njihove veze.

- 8 godina u braku, ali imamo ipak samo 17 godina zajedno. Tinejdžeri - napisala je Jelena uz objavu.

Novak i Jelena u braku su od 2014. godine, a zajedno imaju dvoje djece. Kćer Taru i sina Stefana. Upoznali su se još dok su išli u srednju školu, u ljeto 2005., a povezao ih je razgovor o sportu. Tenisač je jednom prilikom otkrio kako ga je kod buduće supruge prvo privukao njezin osmijeh.

- Na prvi pogled osvojila me osmjehom. Naravno, izgled uvijek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli pre nego što sam postigao velike uspjehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini sretnima - rekao je Đoković.

Inače, Novak će danas će pokušati izboriti sedmi naslov u Wimbledonu i 21. Grand Slam titulu. Protivnik će mu biti Nick Kyrgios.

