NIJE BILA SAMA

Nove avanture Maje i Šime: Nakon strastvenog poljupca, evo što su radili u backstageu

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Zvonimir Barisin

Na jučerašnjem koncertu u splitskom 'Kampusu', pjevačica Maja Šuput energično je zabavljala publiku, a u backstageu joj se pridružio i 'Gospodin savršeni'

U srijedu navečer popularna pjevačica Maja Šuput održala je koncert za splitske studente u restoranu 'Kampus'. Mlada publika prštala je od dobre energije, a pjevačica je u fluorescentno zelenoj mini haljini neumorno plesala i pjevala svoje hitove. Mnogi su se obožavatelji pitali hoće li se na koncertu pojaviti i Šime Elez, 'Gospodin savršeni' s kojim Šuput već nekoliko mjeseci budi znatiželju javnosti.

Split: Koncert Maje Šuput
Foto: Zvonimir Barisin

Uz lude snimke s koncerta, na svom Instagram storyju Maja je podijelila i sliku na kojoj pozira sa splitskim gradonačelnikom, ali i Šimom. To je još više raspirilo znatiželju i maštu obožavatelja koji sumnjaju da su pjevačica i 'Gospodin savršeni' već neko vrijeme u vezi.

Foto: Instagram

Iako nisu službeno potvrdili svoju vezu, glasinama da su zajedno pridonijele su razne fotografije te događaji na kojima se ovaj dvojac pojavio zajedno. Prije svega tjedan dana, Maja i Šime viđeni su zajedno u Splitu.

Susreli su se ispred hotela AC Marriott, a pjevačica je, izašavši iz plavog BMW-a, skočila u Šimino naručje te ga strasno poljubila. Nakon tog prisnog pozdrava, odvezla se dalje, a njen dragi odvezao se svojim motorom u drugom smjeru.

Foto: Čitatelj 24sata

Osim toga, zajedno su bili i na neke važne datume, kao što je Šimin 27. rođendan. Proslava se održala u jednom splitskom restoranu, a pjevačica, koja je naravno bila nazočna na slavlju, čestitala mu je i emotivnom objavom uz koju je stavila nekoliko zajedničkih fotografija. Šime je također prošlog mjeseca prisustvovao i proslavi Majina 46. rođendana, a pjevačica je na svom Instagramu pratitelje oduševila slikama sa slavlja na kojima pozira sa 'Savršenim'.

SPEKTAKL U SPLITU Kampus je 'gorio' od energije! Maja Šuput raplesala studente, a svi tražili njezinog Šimu...
