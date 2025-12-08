Nove dame stigle na imanja! Rastu ljubomora i zadovoljstvo: 'Osjećao sam se kao Sulejman'

Farmer Željko svoje je dame ranom zorom odlučio povesti u Zagreb na sajam, kako bi provjerio koliko se dobro snalaze u prodaji rabljenih stvari, što je njegov hobi. Rano ustajanje dame su mu itekako zamjerile. Željko se na štandu odmah postavio kao pravi šef i nadzirao svaki njihov korak.

U Dalju i dalje trzavice na svakom koraku, a Dora i Dejan ne mogu nikako na zelenu granu. Ovaj put zamjerio joj je tajnovite telefonske pozive, a onda mu je kazala kako je pričala s mamom.

- Hvala Bogu da ću otići, što prije to bolje. Ne treba me ni odvesti, imam ja prijevoz. Nemam više ni volje ni živaca - zaprijetila mu je.

- Stvarno me nimalo ne zanima, ni prijateljski - poručio je.

Foto: RTL

U Bilicama Josipa E. čeka odluka koje se danima pribojavao, jedna dama mora kući. Teška srca prozvao je Jeličino ime.

- Uništio sam onu prvu kemiju među nama i ne mogu je vratiti - priznao je farmer.

- Ne ljutim se ni najmanje - poručila je i zahvalila mu na gostoprimstvu, priznavši da ionako ne bi imali svijetlu budućnost.

Foto: RTL

Farmer Robert uz Ankicu i Rivu postaje sve mekši i komunikativniji. Na redu je bila sadnja cvijeća, a obje dame su ga oduševile angažmanom. Priznao je da pomalo mijenja svoj odnos prema Rivi koja ga je u početku živcirala.

- Rekla sam ti da ne znam ništa raditi, ali imam volje naučiti. I kad se udam za tebe, bit ću ovdje najbolja seljančica - poručila mu je.

Josipa Đ. i dame u Suzi posjetila je Anita Martinović, i najavila mu izbacivanje. On je kući poslao Valentinu, no ljutnje nije bilo: 'Nemamo tu kemiju.'

Ni Anita je imala još jedno iznenađenje. Na imanje stiže nova dama - Bugarka Maya.

- Ako Josipa može poljuljati dolazak nove djevojke, onda to samo govori da nije muškarac za mene - Ksenija je bila jasna.

- Branit ću ga ako ga dvije žene budu rastrgale - Danka se šalila.

Foto: RTL

Mladi Tomislav i cure dan su započeli adrenalinskom poslasticom - kartingom, a svi su bili oduševljeni tim iznenađenjem. Ali na cilju ih je dočekala nepoznata djevojka i priopćila Tomislavu da s njima ide kući. Simpatična pjevačica Seida iz Helsingborga ostalim je curama malo poremetila planove.

- Došla sam s jednim razlogom... Kad nešto želim, ja to i uzmem - poručila je tajnovito.

- Bit će nevolje za mene, za druge cure, jer je zgodna - Nina je bila zabrinuta.

- Osjećao sam se kao Sulejman Veličanstveni - Tomislav je bio oduševljen omjerom snaga.

Foto: RTL

Valentina je odlučila Dejana privesti na iskren razgovor kako bi provjerila njegove namjere s njom.

- Htjela bih s njim planirati budućnost, ali on treba malo promijeniti ponašanje - kazala je sumnjičavo pa dodala:

- Bilo bi mi drago da ga neka smiri i da sam to ja.

- Nije mi neki napet osjećaj, vjerojatno zato što ne osjećam ništa... Ja sam tip da, ako djevojka zasluži, ja bih joj skinuo zvijezde s neba. Ali ako je ovako, to me uopće ne zanima. To ne ide na silu - kazao je.

Foto: RTL

Anita je posjetila i Željka te ga iznenadila dolaskom nove dame Nade. Bio je zadovoljan i odmah je poveo u kratku šetnju kako bi se bolje upoznali.

U Bilicama, Dottie je uzela stvari u svoje ruke te Slađu i Iris poslala izvan kuće kako bi mogla pripremiti romantičnu večeru samo za nju i Josipa. Željela je vidjeti kako će reagirati.

Foto: RTL

A dan prepun iznenađenja dodatno je upotpunila Miljana, koja se prvo prijavila za Tomislava, no sada stiže u Dalj Dejanu!

- Nadam se da ću jednu curu sad morati izbaciti kad je došla nova cura. Nema mjesta za sve tri. Želim neko izbacivanje, ali nema ga - mladi je farmer dizao tenzije, a Valentina nije mogla sakriti ljubomoru i ljutnju.

Kako će se rasplesti neugodna situacija, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Foto: RTL