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ELITA 10

Nove drame u 'Eliti'! Laura se povukla u skrovište i zaplakala

Piše Maša Mai Čigir,
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Nove drame u 'Eliti'! Laura se povukla u skrovište i zaplakala
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Foto: screenshoot/Youtube
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Laura Prgomet nije mogla više sakriti svoje emocije pa se povukla i briznula u plač

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Lauru Prgomet, bivša natjecateljica showa 'Gospodin savršeni' i trenutačna natjecateljica kontroverznog reality showa 'Elita 10', u Bijeloj kući prate samo skandali i drame! Ovoga puta Laura su sustigle sve emocije pa se nakon završetka live emisije zaputila u pub, njeno svojevrsno sklonište, gdje je krenula plakat.

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Foto: screenshoot/Youtube

Laura je plakala na sav glas, a suze nije mogla zaustaviti. Razlog njenih suza bio je, navodno Filip Car koji je, nakon što su strastveno ljubili, ležao zagrljen s drugom natjecateljicom. U tim teškim trenucima uz Lauru se našao Danilo Dаčić Virijević, koji ju je pokušao smiriti i pružiti joj utjehu. Danilo je ostao uz Lauru dok je prolazila kroz vrtlog emocija, pokušavajući joj olakšati situaciju i pomoći joj da se sabere.

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Laura je ranije vodila razgovor s jednim od natjecatelja o cjelokupnoj situaciji s Carem te je priznala kako joj se Car nakon svega zgadio. 

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- Jesi li primijetila kako Car ide za Jakšićkom - upitao je Dačo Lauru.

- Da. Gadi mi se. Ide od jedne do druge. On sa svakom isto - odgovorila je Laura.

Foto: screenshoot/Youtube

Podsjetimo, Laura Prgomet i Filip Car prije svega nekoliko dana razmjenjivali su nježnost i poljupce u krevetu, a nakon toga uslijedila je i svađa. Car je Lauri zamjerio jer je bila previše bliska s drugim muškarcima u realityju te joj je poručio kako je sve pomno pratio. Tijekom ove žestoke rasprave spominjali su se Janjuš, Aneli i Anđelo, a Car je jasno dao Lauri do znanja da ga je svojim ponašanjem povrijedila te joj je poručio kako je bio spreman zbog nje prijeći preko svojih loših iskustava od ranije. Laura je cijelo vrijeme uvjeravala Cara kako njegove optužbe nisu istinite, a njihova svađa privukla je veliku pozornost jer su kratko prije toga bili vrlo prisni pred kamerama. 

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