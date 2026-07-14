Nove fotografije Bali-bega s plaže iznenadile obožavatelje: 'Je li moguće da je to on?'

Turski glumac Burak Özçivit, publici najpoznatiji kao Bali-beg iz serije „Sulejman Veličanstveni”, ponovno je u središtu pozornosti. Povod nisu nove uloge ili poslovni uspjesi, već njegov izgled zabilježen na fotografijama s obiteljskog odmora koje su pokrenule lavinu komentara.

Glumac je uhvaćen dok je s obitelji uživao na odmoru u Bodrumu. Na fotografijama koje su se brzo proširile internetom, Özçivit je na plaži sa suprugom, glumicom Fahriye Evcen, i njihova dva sina, Karanom i Keremom. Ono što je privuklo najviše pažnje jest glumčev torzo. Zvijezda serije „Kuruluş: Osman” na slikama ima vidno izraženiji trbuh i nekoliko kilograma viška u usporedbi s atletskom figurom po kojoj je bio poznat, što je potaknulo žustru raspravu.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte Bodrum tatilinde görüntülendi. pic.twitter.com/6aOvclhDm1 — Populicc (@populicc) July 12, 2026

Dio publike nije skrivao razočaranje. Društvene mreže preplavili su komentari u kojima mu mnogi zamjeraju da se „zapustio”. Pitanja poput „Gdje je nestala ona idealna figura?” i tvrdnje da se „potpuno opustio” postali su česti. Kritičari su isticali kako zvijezda njegovog kalibra, koja je godinama slovila za jednog od najzgodnijih turskih glumaca, sebi ne bi smjela dopustiti takvu promjenu, čak ni za vrijeme pauze od snimanja.

Foto: Instagram

Ipak, brojni obožavatelji stali su u njegovu obranu, poručujući da su takve kritike neumjesne. Mnogi su naglasili da glumac na odmoru izgleda sretno i opušteno, što je najvažnije. „Izgleda kao normalan čovjek u braku s djecom” i „Pa i on je samo čovjek” samo su neke od poruka podrške. Njegovi fanovi podsjetili su kako Özçivit svake godine tijekom ljetne stanke dobije pokoji kilogram, no vrlo se brzo vrati u formu čim započnu pripreme za nove uloge. Ističu da je slična situacija zabilježena i prošle godine, dokazujući da je riječ o privremenoj i normalnoj promjeni.

*uz korištenje AI-ja

