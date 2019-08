Nove optužbe protiv pjevačice: Katy nasrnula na tv voditeljicu

Model Josh Kloss (38) nakon devet godina progovorio je o traumatičnom iskustvu za vrijeme snimanja spota za pjesmu 'Teenage Dream', ali i kasnijeg druženja s pjevačicom Katy Perry (34), a uz njega javila se još jedna osoba koja ju je optužila za neprimjereno ponašanje.

Gruzijska TV voditeljica Tina Kandelaki za ruske je medije ispričala kako ju je Katy na jednoj zabavi neprimjereno dodirivala i pokušala je poljubiti. Kandelaki je rekla kako je odbila nasrtljivu Perry, no ona se nastavila neprimjereno ponašati. Dodala je kako je bila vidno pijana.

Katy su također prozvali jer je poljubila jednog od natjecatelja Američkog Idola, a prije njega je pjevača Shawna Mendesa (21) primila za stražnjicu.

Podsjetimo, John Kloss se o pjevačici prije nekoliko dana oglasio na svom Instagram profilu. Istaknuo je da je čekao devet godina kako bi propustio sve moguće prilike za zaradu od svog priznanja. Tvrdi da ovo ne piše radi novca, nego radi iznošenja istine o pjevačici koja se na setu nije ponašala profesionalno.

- Bio je rođendan Johny Wujeka. Kada sam je vidio zagrlila me i još uvijek sam bio zaljubljen u nju. No kada sam se okrenuo kako bi je upoznao s prijateljem, skinula mi je trenirku i gaće i prijateljima i ljudima oko nas pokazala moj penis. Možete li zamisliti kako me bilo sram i kako sam se jadno osjećao? - napisao je Josh.

- Jesam, sretan sam, blagoslovljen, ali ja nisam njezin dečko ni prijatelj. To je jasno, ja sam njezina prostitutka - dodao je.

Katy se još uvijek nije oglasila na optužbe.