'MALO JE ŠKAKLJIVO'

Nove transformacije u Tvoje lice zvuči poznato: Evo što vas sve čeka u novoj epizodi u nedjelju

Nove transformacije u Tvoje lice zvuči poznato: Evo što vas sve čeka u novoj epizodi u nedjelju
Foto: Nova TV

Nakon dvije uspješne epizode, kandidati showa 'Tvoje lice zvuči poznato' vraćaju se na pozornicu spremni za nove izazove i transformacije

Visoke pete i perika ponovno čekaju Davida Amara koji ulazi u lik jedne od najpoznatijih domaćih diva, Doris Dragović. „Mentalno se pripremam na tu transformaciju jer biti Doris Dragović nije lagano. Ona ima puno toga u svojoj energiji. Radim na tome da se ne pogubim i da ostanem fokusiran cijelo vrijeme, isto kao i Doris“, otkriva Amaro, a njegovog imenjaka Davida Balinta nakon dvije uzastopne ženske uloge po prvi put čeka transformacija u muškog izvođača. Ove nedjelje ući će u lik Dana Reynoldsa, frontmana grupe Imagine Dragons, a promjena mu, priznaje, itekako odgovara. „Veselim se, vraćam svoju muževnost napokon. Pripreme su ugodne jer ne moram toliko plesati, sada se fokusiramo na glas“, poručuje David.

Na jedan dan u cipele pop kraljice Madonne ulazi Dora Trogrlić koja ne skriva uzbuđenje zbog ove transformacije. „Velik je izazov biti ovakva ikona, ali jedva čekam“, poručuje Dora, dodajući da gledatelje očekuje energičan nastup u kojem će dati sve od sebe da iznese prepoznatljiv Madonnin stav i karizmu.

Ulogu Adele preuzima Iva Ajduković koju ove nedjelje čeka veliki vokalni izazov. „Adele mi je izazov. Volim pjesmu koju sam dobila, tako da mi je s pjevačke strane poznata“, objašnjava Iva, a potpuno drugačiji glazbeni smjer donosi Laure Sučec koja postaje Daddy Yankee. „Strašno mi je izazovno zato što je španjolski jezik u pitanju, s kojim nemam apsolutno nikakav doticaj, tako da je velik izazov savladati to“, priznaje Laura, ističući kako se u ovoj transformaciji mora nositi s elementima koji su joj potpuno novi.

U novoj epizodi Lovro Juraga utjelovit će legendarnu Josipu Lisac, a u novi zadatak upušta se s dozom strahopoštovanja. „To je žena koju svi znamo – kako se ponaša, kakva je osoba i kako se kreće. Znam hrpetinu njezinih pjesama i izjava, pa evo, malo je škakljivo“, priznaje Lovro, ističući kako mu je cilj na pozornici što autentičnije dočarati njezin karakter.

Prva ženska transformacija očekuje Noru Ćurković koja postaje Danijela Martinović, no pripreme joj otežava promuklost koja je došla u nezgodnom trenutku. „Pripreme teku teško zato što sam promukla i jako mi je žao jer se to dogodilo baš sada kad sam dobila Danijelu. Za nju moram postići onaj piskutavi glas. Prije sam imala dvije muške transformacije kod kojih bi mi dobro došlo da sam bila promukla“, iskreno priznaje.

Velik izazov i, kako sam kaže, posebna čast pripala je Svenu Pocrniću koji će utjeloviti neponovljivog Tošu Proeskog. Riječ je o zadatku kojem pristupa s velikim poštovanjem i predanošću. „Izazovno je, ali priprema je pola posla, a pripreme teku odlično. Nadam se da će uroditi lijepim plodom, a gledatelji mogu očekivati jednu malo sentimentalniju i mirniju stranu mene koju planiram na najbolji mogući način donijeti na pozornicu“, poručuje.

Kandidati su spremni za izazove treće epizode, a koja će od ukupno osam transformacija osvojiti najviše bodova i odnijeti pobjedu, ne propustite doznati u showu ‘Tvoje lice zvuči poznato’ ove nedjelje na Novoj TV!

