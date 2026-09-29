U Love Island Adria vilu stižu nova lica koja će zasigurno unijeti uzbuđenje među islandere, a Alisa i Mijo donose svoje jedinstvene osobnosti i očekivanja o ljubavi
Novi bombshell duo ostavit će islandere bez daha! Tko su Alisa i Mijo koji ulaze Love Island vilu
Love Island Adria vila ne miruje! U nju je ušlo dvoje novih islandera - Alisa i Mijo! Kakvu energiju će oni donijeti? Alisa (23) dolazi iz Doboja, odakle je nedavno stigla iz SAD-a. Iza nje su tri ozbiljne veze, a prije svega dva mjeseca izašla je iz posljednje ozbiljne veze. U ljubavi teško tolerira neiskrenost, a privlače je visoki, mišićavi muškarci tamne kose i očiju te snažnog karaktera, kakav je i njezin.
- Pomalo mi je nerealno biti bombshell, ali dosta sam uzbuđena. Trenutačno me zanima Luka, i još jedna osoba, ali to će otkriti gledatelji - kroz smijeh je otkrila Alisa prije ulaska u vilu.
- U muškarcu tražim da ima samopouzdanje, da misli svojom glavom i da poštuje druge ljude. Bitnija mi je energija od fizičkog izgleda - zaključila je Alisa te je nadodala da je osjećajna i osjetljiva.
U Love Island Adria dolazi otvorena za ljubav ako se s nekim pojavi prava kemija. Ljubav bi stavila ispred svega ako upozna nekoga s kim može zamisliti budućnost. Najviše je privlače nova poznanstva, iskustvo i prijateljstva, a kao bombshell nema problem napraviti prvi korak i boriti se za svoj par.
Mijo (29) dolazi iz Frankfurta i radi u telekomunikacijama. Veliki je ljubitelj treninga, a rekreativno se bavi i boksom. Vikendom radi i kao zaštitar u noćnom klubu, a u slobodno vrijeme voli izlaske, ples i dobru zabavu.
- Jako dobar je osjećaj biti bombshell, uzbuđen sam i želim upoznati cure. Sviđaju mi se Anja i Mili - otkrio je Mijo.,
- Smatraju da sam hladan na prvu, no emotivan sam i imam nježniju stranu. Volim fitness, nogomet i svaki petak sam kod frizera - jasan je bio Mijo.
Fizička privlačnost mu je važna, a posebno ga privlače visoke i tamnokose djevojke, iako ne skriva da voli i plavuše. Osim izgleda, najviše cijeni humor, iskrenost i dobru komunikaciju.
- Volim iskrenost, da se kaže kako je, a ne da radi iza leđa - zaključio je novi bombshell.
Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a nakon što je bio prevaren, kaže da se emocionalno zatvorio na gotovo sedam godina. Danas tvrdi da je taj period iza njega i da je spreman ponovno se zaljubiti. U ljubavi je direktan – ne čeka dugo na signale, već sam preuzima inicijativu i prilazi djevojci, a odbijanja se ne boji. Obitelj i vjera imaju važno mjesto u njegovom životu. Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.
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