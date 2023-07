Novi Centar glazbenika Louisa Armstronga u New Yorku čuva arhivu američke jazz ikone

Foto: Stephen Markeson/NEWS SYNDICATIO

Nasuprot nekadašnjeg doma jazz glazbenika Louisa Armstronga i njegove supruge Lucille u njujorškoj četvrti Queens otvoren je Centar Louisa Armstronga u kojemu posjetitelji mogu razgledati 60.000 arhivskih i osobnih predmeta bračnoga para. Dom Armstrongovih, zgrada od crvene cigle u Queensu u kojoj su proveli gotovo 30 godina, odavno je pretvoren u muzej, no može se posjetiti samo u sklopu obilaska sa stručnim vodičem. U zgradi su uz arhivsku građu izloženi i brojni osobni predmeti Louisa i Lucille. Nova je zgrada vrijedna 26 milijuna dolara te uz stalni postav sadrži i prostor za nastupe. Foto: Christina Horsten/DPA - U stambenoj četvrti Armstrongovih, koju čini puno skromnih dvokatnica, željeli smo izgraditi zgradu koja se neće ni po čemu isticati. Željeli smo stvoriti ozračje urbanosti i zgradu koja će svjedočiti o jedinstvenome radu čovjeka čija je glazba temelj za toliko glazbe koju danas slušamo - napisali su na internetskoj stranici muzeja Sara Caples i Everardo Jefferson iz tvrtke Caples Jefferson Architects, koji potpisuju projekt centra. Louis Armstrong smatra se jednim od najboljih jazz trubača svih vremena, a svjetsku je slavu stekao pjesmama poput 'What a Wonderful World' i 'Hello, Dolly'. Foto: Stephen Markeson/NEWS SYNDICATIO Rođen je u New Orleansu. On i njegova četvrta supruga Lucille preselili su se u Queens 1943. Nakon Lucilleine smrti 1983. njihovu je kuću preuzeo grad New York, a 2003. pretvorena je u muzej.