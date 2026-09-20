Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para

Maja Šuput otputovala je u London u nedjelju ujutro u društvo mlađeg muškarca. Kako smo doznali, radi se o Emilu Tedeschiju mlađem. Čitatelj koji nam je poslao snimke i fotografije ispričao nam je kako su bili prisni.

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Pokretanje videa... VIDEO Maja Šuput na aerodromu | Video: 24sata Video

- Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - rekao je čitatelj.

Bio je u njihovoj blizini pa nam je ispričao što su radili.

Foto: Čitatelj 24sata

- Evo upravo gledam u njih, jako su blizu mene. Doručkuju u salonu za prvu klasu i sami su unutra. Netko od njih pije vino, a netko mineralnu - priča nam čitatelj 24sata.

I sama Maja se oko svojeg putovanja oglasila na društvenim mrežama. Objavila je fotografiju popisa letova na Zračnoj luci te otkrila kako je povod putovanja njezin rođendan.

Foto: Čitatelj 24sata

Prijatelji para ispričali su nam kako će se na putovanju zadržati tri dana. Kažu i kako je najvažnije da on nju voli.

Da putuje u London, objavila je i sama Maja na Instagram storyju. Muškarca na fotografiji prepoznaju kao Emila Tedeschija mlađeg, sina poduzetnika Emila Tedeschija. Budući da ga se ne može često sresti u javnosti i uglavnom su njegove fotografije nastale na tribinama utakmica košarkaškog kluba Cedevita, mnoge je iznenadio novi, upeglaniji imidž za koji se odlučio prateći pjevačicu na rođendanski provod.

U odnosu na sportska izdanja i nešto drukčiji izgled, muškarac koji je ljubakao Šuput na "Tuđmanu" imao je upečatljivu tetovažu na desnoj ruci što poduzetnikov sin ranije nije isticao. Stoga, sve do potvrda onih koji mladoga Tedeschija susreću u nešto opuštenijim izdanjima, nije bilo jasno je li uistinu na pomolu fatalna romansa Šuput i Tedeschija ml.

Foto: instagram

Potvrde su nastavile stizati pa je postalo jasno kako je na pomolu nova romansa. Šuput je posljednjih mjeseci uglavnom bila, barem za javnost, okupirana poslovnim projektima - od gažiranja po Hrvatskoj do promoviranja nove platforme aplikacija i digitalni concierge namijenjen pronalaženju i rezervaciji provjerenih lokalnih usluga. Također, vrlo je predana majčinstvu pa je prvenstveno fokusirana na obiteljski tempo koji diktira njezin sinčić.

Često ističe kako obožava putovanja. Šuput kad god može istražuje svjetske destinacije i uživa u ponudama hotela i restorana, na čemu ne štedi.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zapravo je iznimno bitno s kim ste na putovanju. Je li to obitelj, dijete, partner ili frendica i onda je destinacija zapravo nebitna. Ali iznimno je bitno da su vam osoba ili osobe koje su s vama - zakon. Onda vam je destinacija na kojoj ste možda bili 300 puta ili ona koja možda nije toliko egzotična - savršena. Uvijek je sve do toga s kim ste, jer možete otići na Bora Boru pa biti s pogrešnom osobom ili u pogrešnom okruženju i neće vam biti tako dobro. Ima stara izreka: ‘Kako si napraviš, tako će ti biti’. Nekako sam uvijek imala sreću da sam u svim fazama svoga života putovala s ljudima koji su mi zakon, a sama po sebi uvijek imam taj veseli ‘vibe’, nisam gunđalo i zanovijetalo te ako nešto na putovanju nije savršeno, ne znači mi to smak svijeta i da bih od toga radila veliki problem. Naprosto ne bih zbog sitnice stvarala dramu. Tako da je kod mene uvijek isto, uvijek je stvarno, stvarno dobro. Svakom putovanju se svaki put veselim kao da mi je prvo i uvijek dođem s nekim novim uspomenama za koje mislim da ih nikad neću zaboraviti, odnosno da ih nikad ne želim zaboraviti. Nasreću, postoji mobitel s milijardu fotografija zbog stvari koje bismo zaboravili, a one nas podsjete na dane ili noći koje su bile beskrajno sjajne - ispričala je nedavno u intervjuu za T-portal.